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【美國疫情】飲清潔劑抗疫 一男子飲470毫升漂白水

環球社會熱點 18:07 2020/04/29

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【美國疫情】飲清潔劑抗疫 一男子飲470毫升漂白水

美國總統特朗普經常語出驚人，多次提出抗疫奇招惹爭議，例如注射漂白水。繼紐約市誤服消毒劑個案急增，佐治亞有2名精神異常的男子，飲用家用清潔劑，他們聲稱為了抗疫。當地衛生部門指，其中1人飲了16盎司（約470毫升）漂白水。

【美國疫情】特朗普倡打漂白水針 白宮反指傳媒不負責任

佐治亞中毒中心總監盧比斯（Gaylord Lopez）表示，一名男子上周六（18日）入院，報稱為了抗疫，飲了16盎司漂白水。該名男子有精神病病史，其後轉送相關病房跟進。

盧比斯稱，另一名男子飲了Pine-sol清潔劑，並以漱口水、啤酒和止痛藥送服，已送院治理。他續指，未知兩人飲用清潔劑抗疫，是否聽從了特朗普（Donald Trump）的「建議」。

【美國疫情】吸入清潔劑求助個案急升 特朗普「醫學笑話」之過？

【美國疫情】誤吞消毒劑個案急增 特朗普：我不負責！

盧比斯認為，公眾誤解了特朗普的意思，特朗普不是指飲用清潔劑可治療新冠肺炎，而是詢問是否有可能以此治病。

特朗普建議注射消毒劑翌日，美國疾病控制和預防中心（CDC）已提醒民眾小心使用消毒劑，切勿攝取清潔劑。

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