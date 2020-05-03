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【物管好好炒】黃金周前夕物管股爭相破頂 今年跑贏恒指有幾多？

金融經濟 11:30 2020/05/03

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多隻物管股在五一黃金周前夕破頂。

五一黃金周前夕，物管股集體衝高，雅生活 （03319） 、永升 （01995） 、碧桂園服務 （06089） 、中海物業 （02669） 、保利物業 （06049） 均創上市新高。隨疫情緩和，恒指由谷低反彈逾13%，惟年初至今仍累跌12.7%，相反，物管股更是「牛逼」，不跌反升，其中永升累升1.1倍，保利物業及中海物業累升逾7成。

4月最後一個交易日，物管股再受資金追捧，雅生活升9.5%，彩生活 （01778） 升8.5%，永升、新城悅服務 （01755） 及藍光嘉寶均升逾6%，大幅跑贏恒指。

物管股去年業績表現亮麗，不少物業管理公司短期仍處於規模快速擴張階段。國信證券發表研究報告指出，行業龍頭公司的平台服務價值及、弱周期性及防禦力在疫情影響下進一步突顯，續給予物管股「買入」評級，內房股為「中性」。

物管股當旺，內地房企亦加緊分拆物管業務的上市腳步，正榮地產 （06158） 母企正榮集團旗下的正榮服務已遞交主板上市申請，而建業地產 （00832） 母企建業集團旗下的建業新生活則已通過上市聆訊。另外，市場消息指，世房 （00813） 及合景泰富 （01813） 亦計劃分拆物管業務港上市。

股份 29/4收市價 （元） 今年累計變動
永升 （01995） 10.96 +1.1倍
保利物業 （06049） 82.15 +75.7%
中海物業 （02669） 8.59 +75.3%
鑫苑服務 （01895） 2.34 +64.8%
濱江服務 （03316） 11.52 +60%
雅生活 （03319） 42.7 +58.7%
新城悅服務 （01755） 17.86 +46.6%
銀城生活 （01922） 2.16 +42.1%
碧桂園服務 （06098） 36 +37.1%
時代鄰里 （09928） 6.61 +36.3%
奧園健康 （03662） 7.91 +35%
佳兆業美好 （02168） 27.8 +32.4%
綠城服務 （02869） 10.3 +21%
和泓服務 （06093） 1.36 +3%
彩生活 （01778） 3.69 -14.2%
藍光嘉寶 （02606） 42.1 -15.3%
*上述數據以截至2020年4月29日計

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編輯：袁諾曦

香港股票 物業管理 物業管理公司 疫情 行業 正榮地產（06158） 綠城服務（02869） 中海物業（02669） 彩生活（01778） 建業地產（00832）

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