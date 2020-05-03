【物管好好炒】黃金周前夕物管股爭相破頂 今年跑贏恒指有幾多？

▲ 多隻物管股在五一黃金周前夕破頂。

五一黃金周前夕，物管股集體衝高，雅生活 （03319） 、永升 （01995） 、碧桂園服務 （06089） 、中海物業 （02669） 、保利物業 （06049） 均創上市新高。隨疫情緩和，恒指由谷低反彈逾13%，惟年初至今仍累跌12.7%，相反，物管股更是「牛逼」，不跌反升，其中永升累升1.1倍，保利物業及中海物業累升逾7成。

4月最後一個交易日，物管股再受資金追捧，雅生活升9.5%，彩生活 （01778） 升8.5%，永升、新城悅服務 （01755） 及藍光嘉寶均升逾6%，大幅跑贏恒指。

物管股去年業績表現亮麗，不少物業管理公司短期仍處於規模快速擴張階段。國信證券發表研究報告指出，行業龍頭公司的平台服務價值及、弱周期性及防禦力在疫情影響下進一步突顯，續給予物管股「買入」評級，內房股為「中性」。

物管股當旺，內地房企亦加緊分拆物管業務的上市腳步，正榮地產 （06158） 母企正榮集團旗下的正榮服務已遞交主板上市申請，而建業地產 （00832） 母企建業集團旗下的建業新生活則已通過上市聆訊。另外，市場消息指，世房 （00813） 及合景泰富 （01813） 亦計劃分拆物管業務港上市。

股份 29/4收市價 （元） 今年累計變動 永升 （01995） 10.96 +1.1倍 保利物業 （06049） 82.15 +75.7% 中海物業 （02669） 8.59 +75.3% 鑫苑服務 （01895） 2.34 +64.8% 濱江服務 （03316） 11.52 +60% 雅生活 （03319） 42.7 +58.7% 新城悅服務 （01755） 17.86 +46.6% 銀城生活 （01922） 2.16 +42.1% 碧桂園服務 （06098） 36 +37.1% 時代鄰里 （09928） 6.61 +36.3% 奧園健康 （03662） 7.91 +35% 佳兆業美好 （02168） 27.8 +32.4% 綠城服務 （02869） 10.3 +21% 和泓服務 （06093） 1.36 +3% 彩生活 （01778） 3.69 -14.2% 藍光嘉寶 （02606） 42.1 -15.3% *上述數據以截至2020年4月29日計

相關文章：【新股IPO】世茂房地產考慮分拆物管業務香港上市

【新股IPO】新股女王專訪：疫情後料新股市場V型彈 A.I股成焦點

內房物管炒風延續？ 專家教授三招揀股

【內房銷售】瑞安房地產首季合約物業銷售增1.38倍 一文看清內房3月銷售數據

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：袁諾曦