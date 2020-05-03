【物管好好炒】黃金周前夕物管股爭相破頂 今年跑贏恒指有幾多？

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五一黃金周前夕，物管股集體衝高，雅生活 （03319） 、永升 （01995） 、碧桂園服務 （06089） 、中海物業 （02669） 、保利物業 （06049） 均創上市新高。隨疫情緩和，恒指由谷低反彈逾13%，惟年初至今仍累跌12.7%，相反，物管股更是「牛逼」，不跌反升，其中永升累升1.1倍，保利物業及中海物業累升逾7成。
4月最後一個交易日，物管股再受資金追捧，雅生活升9.5%，彩生活 （01778） 升8.5%，永升、新城悅服務 （01755） 及藍光嘉寶均升逾6%，大幅跑贏恒指。
物管股去年業績表現亮麗，不少物業管理公司短期仍處於規模快速擴張階段。國信證券發表研究報告指出，行業龍頭公司的平台服務價值及、弱周期性及防禦力在疫情影響下進一步突顯，續給予物管股「買入」評級，內房股為「中性」。
物管股當旺，內地房企亦加緊分拆物管業務的上市腳步，正榮地產 （06158） 母企正榮集團旗下的正榮服務已遞交主板上市申請，而建業地產 （00832） 母企建業集團旗下的建業新生活則已通過上市聆訊。另外，市場消息指，世房 （00813） 及合景泰富 （01813） 亦計劃分拆物管業務港上市。
|股份
|29/4收市價 （元）
|今年累計變動
|永升 （01995）
|10.96
|+1.1倍
|保利物業 （06049）
|82.15
|+75.7%
|中海物業 （02669）
|8.59
|+75.3%
|鑫苑服務 （01895）
|2.34
|+64.8%
|濱江服務 （03316）
|11.52
|+60%
|雅生活 （03319）
|42.7
|+58.7%
|新城悅服務 （01755）
|17.86
|+46.6%
|銀城生活 （01922）
|2.16
|+42.1%
|碧桂園服務 （06098）
|36
|+37.1%
|時代鄰里 （09928）
|6.61
|+36.3%
|奧園健康 （03662）
|7.91
|+35%
|佳兆業美好 （02168）
|27.8
|+32.4%
|綠城服務 （02869）
|10.3
|+21%
|和泓服務 （06093）
|1.36
|+3%
|彩生活 （01778）
|3.69
|-14.2%
|藍光嘉寶 （02606）
|42.1
|-15.3%
|*上述數據以截至2020年4月29日計
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編輯：袁諾曦