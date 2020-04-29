【科技抗疫】微軟COVID 19 tracker上架　助追踪最新動態

▲ 微軟正式在Microsoft Store上推出新App「COVID 19 tracker」，幫助Windows 10用戶追踪全球的疫情動態。

新冠肺炎疫情持續，微軟正式在Microsoft Store上推出新App「COVID 19 tracker」，幫助Windows 10用戶追踪全球的疫情動態。【COVID 19 tracker 下載連結】

微軟新App「COVID 19 tracker」可以安裝於Windows 10 Build 10586.0 或更高版本的PC及Xbox One遊戲主機中，兼容x64、x86、ARM、ARM64。由Bing提供技術支援。

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官方稱，該App提供即時統計、新聞及影片，並來自可靠來源。用戶也可保存想追踪的地點，方便隨時查看。目前支援超過30種語言。

▲ 「COVID 19 tracker」可以安裝於Windows 10 Build 10586.0 或更高版本的PC及Xbox One遊戲主機中。（Microsoft Store圖片）

其即時統計包括世界各地的新冠肺炎確診案例統計數字，還可透過圖表查看及比較不同地區及國家的情況，以及各地衛生部門提供的資訊。

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責任編輯：張寶燕

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