【Switch】動物森友會「Nook銀行」減息 存款利率趨零

▲ 《動物森友會》遊戲中的銀行減息，引起玩家熱議。

任天堂Nintendo Switch遊戲《動物森友會》推出以來廣受玩家歡迎。而在近期的一次更新中，遊戲中的「Nook銀行」調低了存款利率，彷彿響應了現實中各國央行的減息潮。

該遊戲在上周四更新後，玩家登入就會收到遊戲中「Nook銀行」寄來的信，信中指出，銀行已決定調降存款利息，為了表示歉意而送上禮物，而該份禮物是1張地毯。

遊戲營運方未有透露減息的原因。有外媒分析指出，改動可能是為了鼓勵玩家更主動賺錢，但可能是避免玩家頻繁更改主機時間，借漏洞刷錢，才會決定降息。

據測試，遊戲內原先的存款月利率估計為0.5%，減息後月利率似乎只剩下0.05%。

外電報道指，由於動森內貸款本來就沒有利率，所以減息並不會像現實世界般，產生效應推動經濟活動的效應。有網民表示，在減息後，Nook銀行的利率更接近現實世界中日本央行負利率的情況。

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