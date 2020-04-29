  • 25°C
香港時間 : 2020429日 (三) 19:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Switch】動物森友會「Nook銀行」減息 存款利率趨零

金融經濟 18:02 2020/04/29

分享：

《動物森友會》遊戲中的銀行減息，引起玩家熱議。

任天堂Nintendo Switch遊戲《動物森友會》推出以來廣受玩家歡迎。而在近期的一次更新中，遊戲中的「Nook銀行」調低了存款利率，彷彿響應了現實中各國央行的減息潮。

該遊戲在上周四更新後，玩家登入就會收到遊戲中「Nook銀行」寄來的信，信中指出，銀行已決定調降存款利息，為了表示歉意而送上禮物，而該份禮物是1張地毯。

遊戲營運方未有透露減息的原因。有外媒分析指出，改動可能是為了鼓勵玩家更主動賺錢，但可能是避免玩家頻繁更改主機時間，借漏洞刷錢，才會決定降息。

據測試，遊戲內原先的存款月利率估計為0.5%，減息後月利率似乎只剩下0.05%。

外電報道指，由於動森內貸款本來就沒有利率，所以減息並不會像現實世界般，產生效應推動經濟活動的效應。有網民表示，在減息後，Nook銀行的利率更接近現實世界中日本央行負利率的情況。

相關文章︰Switch疫情下大賣　任天堂要求供應商擴大Switch產能

【Switch】《集合啦！動物森友會》大熱 任天堂Switch成搶購對象

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

經濟 減息 銀行 遊戲 任天堂 Switch

上一篇文章

【航空告急】HKExpress向6月中下旬出發乘客　提供全數退款、更改航線等特別安排
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】UNICEF HK今日（28日）至5月5日可網上登記抽兒童口罩（附連結）
【口罩供應】UNICEF HK今日（28日）至5月5日可網上登記抽兒童口罩（附連結）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【阿里巴巴】淘寶天貓香港今起試行包郵計劃 買滿199人幣免集運運費
【阿里巴巴】淘寶天貓香港今起試行包郵計劃 買滿199人幣免集運運費
【ESPRIT】思捷最大贏家－林青霞丈夫邢李㷧給大家上的投資課
【ESPRIT】思捷最大贏家－林青霞丈夫邢李㷧給大家上的投資課
美國4月消費者信心急挫　道指倒跌恒指夜期收市轉低水（不斷更新）
美國4月消費者信心急挫　道指倒跌恒指夜期收市轉低水（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）