當美息近零儲局無限QE FOMC會議還有何期待?

美國聯儲局周二、周三，連續兩日舉行公開市場委員會（FOMC）政策會議，並將於本港時間周四凌晨公布會後聲明。但在儲局3月不足兩周內兩次緊急減息至近零，並推出無上限量寬（QE）買債全方位放水後，市場對FOMC會議還可有何期待?

經濟復甦前景新指引

首先，投資界預期儲局會對美國以至全球經濟，走出新冠肺炎後的復甦之路提供新指引。儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）此前一直對經濟強反彈抱樂觀態度，一再強調沒有理由經濟不能迅速復甦。

市場一般亦相信，儲局理事在重申全球經濟不明朗，以及美國GDP第2季預期急挫，失業率大升的同時，將大致認同鮑威爾的樂觀取態。

負利率議題表態

其次，市場亦期待儲局在美國會否考慮實施負利率刺激經濟的議題表態，至少透露在一連兩日會議上，有否討論負利息問題。

在美息降至近零後，已有包括儲局前官員在內的市場人士，敦促儲局傚法日本、歐洲實施負利率，即將銀行存放於儲局的戶口結餘「罰息」，以迫使銀行增加借貸，從而達致刺激經濟之效。

但不少分析均指出，歐、日負利率的經驗顯示，負利率令銀行貸款承擔風險的同時，未能賺取相應的息差回報，只會迫使銀行減少放貸，而非增加借貸。

撰文：劉德斌