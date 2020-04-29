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希慎與逾100間商戶合作　推7折優惠（內附詳情）

環球政經 18:45 2020/04/29

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希慎集團將與超過100間商戶推出商戶電子現金券，至5月17日期間推出優惠，當中更包括7折價錢購入商戶電子現金券及餐飲優惠。

用戶可在每日早上10時起於希慎Power Up網站以7折價錢購入商戶電子現金券。零售商戶的禮券面額分別為HK$200、HK$500、HK$1,000及HK$1,500；而餐飲商戶的禮券面額分別為HK$100及HK$200。

已購買的禮券將存入Lee Gardens App的電子錢包，顧客可於5月31日前於利園區內指定商戶購物，選購生活所需的同時為零售及餐飲業Power Up。

合作品牌，包括：Cosme Store、FRESH、I.T、Links of London、西苑、千両、Pizza Maru ，誠品書店及Jasons ▪ Food & Living等。

推7折餐飲優惠

除了7折優惠券外，希慎又推出外賣自取及外賣送餐限定優惠。希慎就推出全新外賣自取及外賣送餐平台及「一掃下單」服務，會員可享有三重外賣自取及外賣送餐優惠，包括於指定餐飲商戶享有低至7折的外賣自取優惠。

用Openrice或 Lee Gardens 手機應用程式於希慎美食廣場Kitchen 11「堂食點餐」或利園區內「外賣自取」享有MasterCard X Openrice限定優惠。於「Deliveroo戶戶送」訂購指定利園區外賣送餐食肆享高達HK$120外賣送餐優惠及會員積分。

免費參與「扭蛋」遊戲

此外，位於 希慎廣場一樓中庭設有「扭蛋」遊戲。參加者可下載「Lee Gardens」手機應用程式並成為「Lee Gardens Club」會員即可免費抽獎一次。據悉，禮品包括Apple iPhone 11 Pro Max 256GB 手機、DYSON PURE COOL LINK™ TP04座地式二合一風扇空氣清新機或防疫用品等獎品。

利園區亦支持「伸手助人協會」年度曲奇義賣運動。參加者每抽出一份愛心曲奇，希慎集團更會捐出HK$20元予「伸手助人協會」，將幸運及愛心同時帶給有需要的長者。

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