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【全球大流行】Uber傳將裁員2成　TripAdvisor亦裁4分1員工

科技 17:52 2020/04/29

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根據外媒《The Information》指出，受新型冠肺炎影響，Uber環球搭乘人數大幅減少，未來或可能裁減超過5,400份工作、包括大約800份工程師職位。

新冠肺炎危機仍未受控，其對全球經濟及商業的影響正逐步浮現，根據外媒《The Information》指出，受新型冠肺炎影響，Uber環球搭乘人數大幅減少，未來或可能裁減超過5,400份工作、包括大約800份工程師職位。

外媒《Theverge》引述《The Information》報導，Uber或在未來數週分批宣布裁員計劃，裁員規模或達兩成。《The Information》日前亦曾報導，Uber整體業績年跌8成，雖然食物外送（Uber Eats）部門業績增長，但就並不足以彌補核心叫車業務的收入跌幅。

TripAdvisor員工底薪減兩成

另一科技公司旅遊評論網站TripAdvisor，週二（28日）亦宣布全球裁員25%。TripAdvisor執行長暨共同創辦人Steve Kaufer在寫給員工的信件中提到，將有約900名員工將會受到裁員宣布的影響，當中包括美國與加拿大的逾600名員工。

>>>WhatsApp群組語音及視像通話　人數上限增加至 8 人

>>>【科技抗疫】Google公布首季財報　上月搜尋及程式下載量激增

Kaufer並宣布，6月起的3個月期間，多個地區的受薪員工每週縮減上班時間至4天，底薪削減20%。此外，他還宣布TripAdvisor將永久關閉舊金山與波士頓市中心的辦公室。

責任編輯：李彥煒

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