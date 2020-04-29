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經絡按揭：比市場預期少　下季負資產繼續上升

股樓投資 17:53 2020/04/29

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經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，2020年第一季，受新冠肺炎疫情的困擾，環球以至本港的經濟都陷入困境。而本港經濟持續低迷，最新失業率數字上升至4.2%，創逾9年新高，樓市交投淡靜及樓價回落，因此令本港負資產個案比去年第四季錄得的數字上升。近日本港疫情雖然暫時回穩，差估署亦剛公布3月私宅樓價按月回升0.4%，但有關數字有滯後的機會，加上疫情對香港以至全球經濟仍帶來重大隱憂，預計第二季本港樓價仍有回落空間，如樓價回落，負資產個案亦將會隨之繼續上升。

負資產出現的原因是因樓價下跌，物業市值低於未償還按揭貸款，從而造成有樓人士資不抵債，所以使用愈高成數按揭的人士，承受負資產的風險亦會愈高。雖然有機會增加負資產，但曹德明認為現時樓價亦未有斷崖式下跌，因樓市仍屬求過於供的階段，本港的置業需求仍然強勁，能為樓市作強而有力的支持。而第一季錄得384宗負資產個案，相比2008年「金融海嘯」時的10,949宗，又或者是2003年「沙士」的105,697宗，情況仍是天淵之別。此外，現時銀行及按揭保險公司都對按揭申請有嚴謹的審查，能有效降低負資產帶來的風險。因此，預計負資產宗數未必會噴泉式上升。

未來的經濟及樓市仍存在很多不明朗的因素，曹德明建議有意置業的買家揀樓時要量力而為，申請按揭時不要「借太盡」，並需按時供款，以及預留充足的後備資金，當遇上經濟問題時可用作應付供樓或其他日常開支，以免因斷供而被銀行要求call loan。

按此瀏覽更多【負資產急增】消息：https://bit.ly/2Sib7GJ​​​​​​​

負資產 按揭貸款

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