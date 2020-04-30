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【留家抗疫】眼睛去旅行　迪士尼遊樂設施YouTube免費體驗

科技 14:00 2020/04/30

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受到疫情影響，全球多個迪士尼樂園先後暫時關閉。迪士尼為安撫一眾粉絲，決定將多個巡遊、遊樂設施體驗、以及課程轉到網上舉行。

佛誕、五一勞動節、加上星期六日，四日連假終於來了！雖然香港新冠肺炎疫情開始緩和，不過要全面打到病菌，都應避免外出。但一連四日假期宅在家又有什麼好做？不如試試在網上遊覽全球的迪士尼樂園。

>>>Apple TV+原創兒童節目　留家抗疫學天文地理【有片】

>>>【居家抗疫】YouTube舉辦全球電影節活動　線上免費煲名片

受到疫情影響，全球多個迪士尼樂園先後暫時關閉。迪士尼為安撫一眾粉絲，決定將多個巡遊、遊樂設施體驗、以及課程轉到網上舉行。

香港迪士尼樂園於昨（29日）在其官方頻道，上傳了一條「迪士尼飛天巡遊」片段，讓大眾能夠在家中亦可以免費享受到樂園氣氛。

同時，美國迪士尼樂園YouTube官方頻道亦製作了一系列的遊樂設施體驗影片，更以第一身鏡頭展示，讓各位粉絲彷如置身於遊樂設施當中。而這些片段展示了多個熱門遊樂設施，包括：巨雷山（Big Thunder Mountain）、超人特攻隊過山車（IncrediCoaster）、小小世界等。

此外，Pixar日前亦邀請了旗下的動畫師，把繪畫角色的過程記錄下來，並推出免費「線上繪畫教學」，教導大眾如何繪畫Pixar的角色，例如怪獸公司的大眼仔麥克、反斗奇兵4的小叉以及反斗車王的麥坤等。對Pixar動畫有興趣的朋友，現時可到Pixar YouTube官方頻道及Instagram，瀏覽相關影片。

>>>【齊心抗疫】線上學習平台Coursera課程免費　助失業者再就業

責任編輯：曾曉汶

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