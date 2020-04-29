  • 25°C
香港時間 : 2020429日 (三) 18:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】HKTVmall再出招吸客　今日購滿400元送5口罩

商業 17:41 2020/04/29

分享：

今日於HKTVmall買無休店產品，滿400元送5個HKTVmall口罩，滿750元送10個。（HKTVmall網站截圖）

抽不中HKTVmall口罩也不用失望，今日於HKTVmall買無休店產品，滿400元送5個HKTVmall口罩，滿750元送10個，限量50,000個口罩，今日上午9時至晚上23時59分限定，送完即止。

【疫市營商】HKTVmall 5月感謝祭　送388套東京雙人來回機票

【口罩供應】WeSafe口罩100元50個開售　實測數分鐘完成訂購流程（附訂購連結）

若要獲取HKTVmall口罩，必須選購4月公眾假期繼續營業的「假期無休店」產品，產品會有「送HKTVmall口罩」的粉紅色標籤，一切以結帳頁面的顯示為準，因此付款前記得要查看購物車是否已有贈品。加單產品未能參與此活動優惠。

留意是否有「送HKTVmall口罩」的粉紅色標籤

付款前記得要查看購物車是否已有贈品

【口罩供應】WeSafe口罩今午1時開售　BFE+PFE>95%每盒50個100元（附購買連結）

今次有部分口罩可能出現「HKTVmall Made in」字樣，但不影響口罩的功能及保護性，或會吸引想要「期間限定版」的網民。事實上，HKTVmall於4月10日亦曾推出買無休店產品送口罩，尚未到晚上23時59分，全部口罩已送完，成功在疫情下盡吸消費者的購買慾。

責任編輯：朱悅瀅

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【疫市營商】HKTVmall 5月感謝祭　送388套東京雙人來回機票
今日
【疫市營商】HKTVmall 5月感謝祭　送388套東京雙人來回機票
【疫市營商】AEON賣健身環大冒險659元　逾2萬人排隊進網店
今日
【疫市營商】AEON賣健身環大冒險659元　逾2萬人排隊進網店
Blue Bottle Coffee香港店今試業　外賣不設堂食
今日
Blue Bottle Coffee香港店今試業　外賣不設堂食
【口罩供應】WeSafe口罩100元50個開售　實測數分鐘完成訂購流程（附訂購連結）
今日
【口罩供應】WeSafe口罩100元50個開售　實測數分鐘完成訂購流程（附訂購連結）
疫情 口罩 HKTV 新冠肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】港商往返中國豁免14日隔離　邱騰華：將向每間公司批出2個名額

下一篇文章

【新冠肺炎】廠商會推次輪醫護專屬支援　提供近30項新優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市營商】AEON賣健身環大冒險659元　逾2萬人排隊進網店
【疫市營商】AEON賣健身環大冒險659元　逾2萬人排隊進網店
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【口罩供應】一合口罩再請20名員工　新一輪口罩料5月開售
【口罩供應】一合口罩再請20名員工　新一輪口罩料5月開售
Blue Bottle Coffee香港店開幕　品牌成功有何秘訣？
Blue Bottle Coffee香港店開幕　品牌成功有何秘訣？
【口罩供應】WeSafe口罩今午1時開售　BFE+PFE>95%每盒50個100元（附購買連結）
【口罩供應】WeSafe口罩今午1時開售　BFE+PFE>95%每盒50個100元（附購買連結）
【口罩需求】一合口罩採用Microsoft技術　簡化業務流程
【口罩需求】一合口罩採用Microsoft技術　簡化業務流程