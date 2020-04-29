【疫市營商】HKTVmall再出招吸客　今日購滿400元送5口罩

▲ 今日於HKTVmall買無休店產品，滿400元送5個HKTVmall口罩，滿750元送10個。（HKTVmall網站截圖）

抽不中HKTVmall口罩也不用失望，今日於HKTVmall買無休店產品，滿400元送5個HKTVmall口罩，滿750元送10個，限量50,000個口罩，今日上午9時至晚上23時59分限定，送完即止。

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若要獲取HKTVmall口罩，必須選購4月公眾假期繼續營業的「假期無休店」產品，產品會有「送HKTVmall口罩」的粉紅色標籤，一切以結帳頁面的顯示為準，因此付款前記得要查看購物車是否已有贈品。加單產品未能參與此活動優惠。

▲ 留意是否有「送HKTVmall口罩」的粉紅色標籤

▲ 付款前記得要查看購物車是否已有贈品

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今次有部分口罩可能出現「HKTVmall Made in」字樣，但不影響口罩的功能及保護性，或會吸引想要「期間限定版」的網民。事實上，HKTVmall於4月10日亦曾推出買無休店產品送口罩，尚未到晚上23時59分，全部口罩已送完，成功在疫情下盡吸消費者的購買慾。

責任編輯：朱悅瀅

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