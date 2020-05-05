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【都市診療室】動輒遞信辭職　可能是患上「非典型抑鬱症」？

名人薈萃 14:45 2020/05/05

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於罹患奇難雜症的人來說，得到醫生的診斷可是一種解脫，對痛苦總算有個終結、出路，或起碼有個交待。偏偏，若醫生說你得了「非典型XX」的話，十居其九的反應卻是更加困惑和惶恐。

非典型疾病包羅萬有，從胃酸倒流、乳腺增生，到聞之喪膽的非典型肺炎，例子比比皆是。但並非所有非典型疾病都是洪水猛獸，很多時候，只是病徵和預期出現落差，導致延遲診斷。

欠動力身體異常疲倦

在精神科的領域中，非典型疾病包括常見的抑鬱症。就「非典型抑鬱症」而言，它只是情緒病中一個較特殊的子集，有著嚴格的診斷標準。一般大眾概念的抑鬱症，總是離不開患者嚥不下、睡不好，精神散渙，對熱衷的事情提不起勁，彷彿跌進萬丈深淵。

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而所謂「非典型抑鬱症」，當中一些症狀則剛好相反：患者會睡過頭，控制不了食欲，並且能展現和一般人一樣的情緒反應，比如在收到好消息時會表現雀躍，只是維持的時間不長。正是這些特質，令患者甚至身邊的人都察覺不到異常，導致錯過了治療的黃金期。

除了飲食和睡眠以外，一般最令患者感覺困擾的病徵，可能是身體異常的疲倦，做任何事情都欠缺動力，甚至整天躺在床上無法彈動，四肢像是拋了錨一樣。而部份患者更可能會出現「對被排斥的感覺出現過份敏感」，懼怕被拒絕的感覺。他們會對任何批評的明示或暗示出現過份反應，因而在人際關係中容易被觸怒而輕言絕交或分手，或是在職場中不能從容地面對同事之意見，動輒遞上信辭職。別人往往一句無心的說話，就令他們陷入無比焦慮，揭示這種症狀的患者可能會面對極嚴重的工作和社會問題。

患者更容易出現焦慮

「非典型抑鬱症」較常見於青少年或早期成年，於女性更為常見。此外，「非典型抑鬱症」患者比其他類型的抑鬱症患者更容易出現焦慮、人格和轉化障礙，亦容易染上藥物濫用的問題。

目前在治療抑鬱症的方法十分廣泛。心理治療、藥物治療及腦電盪治療傳統都是恒之有效。而近年更有腦磁激等非藥物方法，減少因藥物而出現之不適或副作用。

始終治療「非典型抑鬱症」的第一步是正確的診斷，若有懷疑更應及早尋求專業人士協助。

撰文 : 傅子健醫生 精神科專科醫生

欄名 : 都市診療室

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