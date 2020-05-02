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【長假期小心】德國解封後感染率回升 平均日增1300宗確診

環球社會熱點 12:01 2020/05/02

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【長假期小心】德國解封一周後 病毒感染率回升

全球疫情似乎開始受控，多國近日陸續開始解封；香港正值佛誕和五一勞動節長假，不少市民外出消遣，但切忌放鬆防疫意識。德國上周開始放寬封城措施，容許小型商店開門後，德國的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）病毒感染率近日開始回升，平均日增1300宗確診。德國當局呼籲民眾應繼續保持社交距離，以免防疫工作前功盡廢。

全球100萬人康復 若百分百檢測 死亡率僅約1%

【歐洲疫情分佈】德國延長社交距離限制兩周

德國聯邦衛生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，簡稱RKI）指，德國病毒繁殖率由月初0.7，躍升至1.0，意味平均每名患者可把病毒傳染給一個人。

RKI所長威勒（Lothar Wieler）指，此比率應維持在1.0以下，形容這是個「巨大的目標」。不過，威勒又指，每日新增確診數字、病毒測試數量等數據都十分重要。

過去7日確診情況
5月1日 新增1068宗
4月30日 新增1470宗
4月29日 新增1627宗
4月28日 新增1154宗
4月27日 新增998宗
4月26日 新增1257宗
4月25日 新增1514宗
數據來自worldometers

【長假期防疫】6萬人訂機票 沖繩知事：請不要來！

美國疫情最新死者：特朗普的中美貿易協議

德國總理默克爾（Angela Merkel）一直視病毒繁殖率為重要指標。默克爾曾表示，倘病毒繁殖率高於1，德國醫療系統或在6月崩潰。

威勒促請德國民眾，在德國政府放寬封城措施之際，應繼續保持社交距離，留在家中並減少社交接觸，以免確診數字再度急增。

【長假期小心】18萬人赴濟州島 考驗南韓防控疫情反彈

西班牙分階段解封至6月底 餐廳、戲院限1/3人流

日本口罩價格回落 新宿藥妝店每個賣1.9元

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