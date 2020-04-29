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【空軍戰報】淡友未收手 阿里沽空率連續兩日見40%

金融經濟 17:32 2020/04/29

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港股今日高開後回軟，午後大市乏力，缺乏北水支持，港股成交續弱，大市乏焦點，淡友乘勢加碼造淡，其中阿里巴巴 （09988） 繼續成為沽空的主力對象。

阿里弱勢持續，今日逆市跌1%報197元。淡友繼續添沽空壓力，今日阿里錄得11.6億元沽空額，為繼盈富基金 （02800） 之後第二大沽空額股份。阿里今日沽空比率約40%，是連第二日沽空率於40%之上。阿里弱勢未除，而沽空率持續高企，令股價後市添壓。

港股沽空率連續兩日見15%

另外，騰訊 （00700） 及平保 （02318） 今日沽空額分別為10億及7億元，沽空比率分別為17.5%及24.4%。

今日港股整體沽空亦高，港股今日成交861億元，沽空金額133.9億元，沽空比率15.5%，再創逾1個月高位，亦是連續兩日沽空率於15%的較高水平。

 

 

相關文章：【空軍戰報】阿里失守200大關 淡友未收手沽空率升至41%

責任編輯：錢家鋒

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阿里巴巴－SW（09988） 香港股票 成交 沽空

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