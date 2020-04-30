【疫市營商】零售生意急跌　樂力高正面應對逆境主動出擊

▲ 樂力高主席兼始創人王詠儀分享，品牌現在更應主動出擊，做好對外聯繫與產品設計等工作。（黃建輝攝）

在新冠肺炎疫情下，多個行業的生意都受影響，生活用品亦不例外。主打環保生活用品，包括食物器皿、可重用飲管的港企「樂力高」，本地零售生意大跌7成。其主席兼始創人王詠儀不打算靜待疫情好轉，反而主動出擊，做好對外聯繫與產品設計等工作，為之後的復甦先做好準備。

王詠儀分享稱，該企有做零售，亦攻企業禮品市場及出口。在港主要經營自家品牌Lexngo，出口則有自家品牌及其他商家的「貼牌」產品。近月本地零售生意大跌7成，而企業禮品生意更陷停頓。雖然疫情期間網購交易較之前增1倍，但因佔總體比重不大，未能彌補損失，「只能慶幸不是全綫報跌」。

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幸好，出口生意近日不算太差，去年推出的可拆洗重用矽膠飲管，上月在美國大型超市上架，湊巧遇上當地民眾蜂擁至超市購買物資，銷情理想，合作夥伴持續下新定單。惟當地疫情仍嚴重，對未來數月消費情況，未許盲目樂觀。

她強調，疫情期間公司亦不能靜待情況好轉，反而更應主動出擊，「團隊近日都很忙碌」。她舉例指，團隊近日積極物色具潛力的合作夥伴，如將贈送產品送至護老院內有需要人士，同時讓更多人體驗到產品，「存貨放在這裏也不會生利息，如果沒有廣告預算，不妨透過夥伴的力量，接觸更多潛在用戶。」此外，亦加大力度做產品開發，以及為提升營銷力做準備。「本來年中年底才做的事，現在先做好」，冀疫情過後可馬上出擊。



獅城開分公司 擬拓東南亞

該企去年於新加坡設立分公司，有意藉此進攻其他東南亞地區。王詠儀指出，進軍前已做過研究，找公關公司評估可行性，「香港與新加坡市場性質相似，兩地都多外國人。當時第一個工作是要打響品牌，10月開始營運，產品已在多個大型連鎖店上架，並曾與大型品牌做聯乘活動，成績算是不錯。」不過，近月因為疫情，當地運作與銷售亦受影響，「情況不致太差，但要時間經營。」

至於內地市場，暫佔整體生意約5%。她坦言10年前已在構思進軍中國，但承認工作不容易。要迎合內地客人，要有宏觀想法，皆因不同省市的取向也有異。進軍中國要有全面的營銷、品牌經營的策略，並要找到合適的推廣夥伴，「當地環保概念與香港不同，要重新構思一套品牌故事，才可以打動消費者。」

記者：周俊霖

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