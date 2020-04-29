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【樓市話當年】 樓市血淚史　哪個屋苑成重災區？

股樓投資 18:00 2020/04/29

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九七金融風暴後，香港經濟急轉直下，樓價持續下跌，到2003年8月才正式止跌。據中原城市領先指數（CCL）顯示，期內樓價跌幅近七成，淪為負資產者無數。據金管局資料顯示，截至2003年第二季，負資產宗數超過十萬，即五個供樓業主中，就有一個負資產。值得留意的是，當時多個熱炒屋苑，都速成負資產的重災區。 

相關文章：【真人真事】半年未夠險成負資產　苦主：買樓安居都有錯？

天水圍嘉湖山莊

當年嘉湖山莊開售，曾重金禮聘黎明賣廣告，當時黎天王金句連連：「呢度既生活真係意想不到」、「嘉湖山莊，可能係你最理想既豪宅」，成功吸客，單位呎價愈炒愈高。不過，經歷九七金融風暴後，樓價急跌，即成負資產重災區。 

青衣灝景灣 

灝景灣於1997年6月開售，吸引不少炒家排隊搶購。有代理憶述，當時排隊人龍由銅鑼鑼世貿中心，一直排到紅隧口，累收30,400個認購登記，最高呎價近12,000元平方呎。 

相關文章：曾擁數十個單位　沙士後近一鋪清袋　陳清白：「無諗過樓價跌剩三成！」

深井浪翠園 

1997年最經典樓盤，肯定是深井「浪翠園」。這個屋苑沒有鐵路接駁、純炒新機場概念，最高呎價逾13,000元，但金融風暴後，新機場效應幻滅，加上市況逆轉，2003年沙士時，呎價更跌至二千多元。 

荃灣愉景新城 

愉景新城第一期項目，於1996年開售，呎價愈炒愈高，惟仍吸引萬人入票，惟一場金融風暴，樓價急跌。1998年，多名買家因周轉問題無法上會，終告撻定，其後發展商只好提供優惠二按，以免買家撻定。 

火炭駿景園 

駿景園外望馬場，曾被譽為炒家樂園，而且不少馬圈名人都有入貨，開售初期呎價只約5,000多元，但其後愈炒愈有，到1997年時，呎價更炒上過萬元。值得留意的是，雖然其後樓價回升，但直到近四、五年，才重回1997年水平。

相關文章：【勇闖樓市】「林鄭Plan」買樓未驚過　90後：準時供樓就得啦！

按此瀏覽更多【負資產急增】消息：https://bit.ly/2Sib7GJ

撰文 : 柳家平

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