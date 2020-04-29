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【真人真事】半年未夠險成負資產　苦主：買樓安居都有錯？

股樓投資 17:31 2020/04/29

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「我上年買樓，當時老婆叫我諗多陣，怕高位接貨，但我覺得又唔係炒樓，唔使理樓價升跌。我真係諗唔到，點解我咁黑，買完樓，樓價就跌，更無諗到自己有可能變成負資產。」  

樓價持續高企，若無父幹，年輕人要上車，絕非易事。不過，對Kenneth（化名）來說，就算無父幹，也不會成問題，他憑住獨到眼光，屢在股票市場有斬獲，加上理財有道，不到三十歲，便賺到第一桶金，與女朋友拉埋天窗，更於去年買樓上車。  

Kenneth 說：「有朋友跟我說，不要被磚頭綁住青春，要享受人生，但買樓又有什麼錯？我想成家立室，有自己的家，這就是我的願望。奈何樓價很貴，直到去年10月，政府放寬按保，令我可借九成按揭，消息一出，我立即約代理睇樓，不到一個月便買樓上車。」  

相關文章：【樓市分析】放寬首置按保　引爆負資產潮？

Kenneth坦言：「我做足功課入市，一來代理信不過，二來怕買到兇宅。我和老婆看了數十個單位，終在大埔區搵到心意之選，但業主臨時加價。最後，我答應業主要求，始終好單位難求，而且老婆又難得鍾意，以呎價計，貼近屋苑同類型單位新高。」  

受惠新按保計劃，Kenneth成功借到九成按揭，不到三十歲，便能上車。「當時不少大學同學妒忌我，向我請教理財及投資心得，我覺得自己好幸福，但萬料不到，惡夢才剛開始。起初樓價下跌，我根本不在意，樓價與股票一樣，不是升就跌，惟其後新冠肺炎來襲，加上股票急跌，我又輸錢，便開始慌了。」  

他續說：「每天見到二手劈價、蝕讓的新聞，加上自己投資失利，壓力真的很大。最可悲的是，岳母痛斥我，說我遲早變負資產，又話自己是過來人，要我盡快賣樓。由於有三年禁售期，現在賣樓一定蝕錢，所以我拒絕。即使我多番解釋，岳母也聽不懂，老婆也很大壓力，本來兩公婆的事，最後愈搞愈大。」 

相關文章：【勇闖樓市】「林鄭Plan」買樓未驚過　90後：準時供樓就得啦！ 

據滙豐銀行網上估價顯示，Kenneth單位至今跌價約7%，由於借九成按揭入市，假如樓價再跌超過3%，便成負資產苦主。面對目前困局，他慨嘆：「只怪自己太大意，我現在只希望疫情盡快完結，樓價盡快回升，最重要的是，不會被公司解雇。我知道不少人恥笑我，但買樓安居就是錯，難道要租一世樓？誰會料到新冠肺炎來襲？我不是輸不起，但自樓價開始跌，我經常都聽到閒言閒語，彷彿他們才是業主，明明買樓是我的事。」

按此瀏覽更多【負資產急增】消息：https://bit.ly/2Sib7GJ

撰文 : 柳家平

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