【新冠肺炎】廠商會推次輪醫護專屬支援　提供近30項新優惠

繼3月推出首階段醫護專屬優惠後，香港中華廠商聯合會今日（29日）宣布再加碼推出第二輪醫護人員專屬優惠，冀助前線醫護紓壓放鬆。

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第二輪的醫護專屬優惠活動獲10多家廠商會、香港品牌發展局會員，以及工展會的參展企業參與，合共提供近30項全新產品及服務優惠，涵括保健品、復康用品、家品及本地旅遊等優惠，部分健康食品更以3折價發售。由即日起至7月底，醫護人員只需於交易時出示有效的本地醫護相關工作證件，便可享受連同首輪活動合共推出的超過160項優惠。

廠商會「與『護』同行，齊心抗疫」計劃自2月起推出以來，除了進行了兩輪醫護專屬優惠活動外，亦籌得接近80萬港元的善款及贊助了總值90萬港元的保健食品和個人防疫用品，早前已陸續交到醫管局及本港多間公立醫院。

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責任編輯：蘇穎琪

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