【本地品牌】樂力高研發可拆洗飲管推廣環保　靈感來自密實袋

▲ 樂力高主席兼始創人王詠儀分享，環保生活用品要打入市場，消費者教育是重要的一環。（黃建輝攝）

港人對環保關注明顯增加，港府亦由徵收膠袋稅到推動不使用塑膠即棄飲管，推出多項措施。因此，提倡可重用的生活用品，算是迎上了商機。港企「樂力高（Lexngo）」前年推出第一代的矽膠飲管，到去年升級至第二代，增設可拆開清洗的設計，其主席兼始創人王詠儀指出，現時每月可生產50萬條，預計其中10萬條於中港兩地銷售，零售與企業市場各佔3成及7成。

王詠儀表示，早於2017年已着手研發環保可重用飲管，以矽膠為材料，翌年推出第一代產品，市場反應已不錯。「與奶嘴的材質相同，可被自然降解，不釋放有害物質，媽媽顧客亦有信心購買予小朋友使用。」但首代產品有一個問題——清洗困難，不少顧客向她反映，因管身太幼，清洗時很花時間。團隊研究改進飲管沖洗方法，並從正在開發的可重用雨傘袋中得到靈感，將密實保鮮袋的概念套用在飲管上，設計出可拆開清潔的矽膠飲管。

「2018年中已想到這個設計，馬上與設計團隊、生產夥伴等多方嘗試，花了兩至三個月。」至年底，新產品大致完成，馬不停蹄申請專利、至海外參展接觸買家，終於在去年中正式在港推出，到現在，產品在歐、美、日等多個市場上架。此外，該產品亦獲得「香港智營設計大賞2020」的禮品類別金獎及綠色環保大獎。

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事實上，已有不少標榜可重用的環保產品推出，競逐市場。王詠儀稱，「產品要設計得很方便，刺激到消費者購買慾，並願意帶出外使用。」她認為這類產品的市場仍有發展空間，最終要視乎消費者是否明白可重用產品的重要性，「市場本身可謂無限，但如果消費者不認同，就算免費送給他們也不會使用。」

推動環保 還需教育消費者

她認為，推動環保還需靠消費者教育，亦慶幸社交媒體年代，傳播品牌與產品信息的途徑增加，例如可以透過影片、拍攝如何使用、清洗產品，加強品牌認知度。據她觀察，政府有決心推動更多環保措施，但社會不穩加上新冠肺炎疫情，措施效果難免大打折扣。「還是要社會平復後，才能再做多一點。」

記者: 周俊霖

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