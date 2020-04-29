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【美國總統】特朗普「抗擊病毒史」　26萬字發言中充滿自誇　

環球政經 19:33 2020/04/29

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圖片來源：《紐約時報》

美國新冠疫情持續肆虐，累計確診人數已破百萬，死亡案例更攀升至近六萬宗，《紐約時報》本周統計了疫情期間（從3月9日到4月中旬）美國總統特朗普（Danold Trump）針對疫情發表的所有言論，合共超過26萬個單詞中，特朗普出現最多的言論是自我誇耀、吹噓功績，共計高達600次。

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統計數據顯示，特朗普對其團隊和自己不吝惜誇讚之詞，但卻110多次指責各州政府和聯邦政府職能部門，疫情應對措施不佳。特朗普還十多次提及前任總統奧巴馬（Barack Obama），同時30多次提及美國前幾任政府，指摘前任給自己留下很多麻煩。

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3月19日舉行的白宮疫情發布會上，他對自己的團隊給予了高度讚揚，稱讚美國食品藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）工作非常認真，隨後順手誇讚了自己：除了彭斯（Mike Pence，美國副總統）和我之外，他比任何人都要努力」。

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3月27日，面對各種防疫物資短缺，特朗普表示會調集聯邦政府的資源來抗擊病毒，卻對自己早期應對疫情不足導致這一後果避而不談，轉而抹黑前幾屆政府：我接手的一切都是一團糟。這是一個破碎的國家，在許多方面都是如此。

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4月13日他再次吹捧自己，稱最近舉行的電話會議上，各個州的州長們沒有對他提出任何要求，州長們對他的表現非常滿意。《紐約時報》稱，特朗普應對疫情的26萬字言論，足以匯成一本700頁的抗擊病毒史」，但這本中，至少有130個例子證明他在領導美國民眾抗擊疫情時，出現失誤或者自我誇大情況。

上圖為4月13日到4月17日特朗普的言論分析：紫色部分是自我誇讚、藍色部分是對疫情受害者的同情、黃色部分是指責他人、紅色部分是傳播錯誤信息

 

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撰文 : 國際組

白宮 紐約 美國 奧巴馬 彭斯 特朗普 疫情

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