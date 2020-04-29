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【藍籌業績】中銀香港上季撥備前經營溢利按年升2.6%　撥備增1.3倍

金融經濟 17:22 2020/04/29

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中銀香港上季撥備前經營溢利按年升2.6%

中銀香港 （02388） 宣布首季業績，提取減值準備前淨經營收入按年升2.7%至148.9億元，經營溢利則按年增2.6%至112.2億元。

季度收入方面，計及外滙掉期合約的資金收入或成本，淨利息收入按年升2.7%至105.2億元，主要受貸款增長帶動。淨服務費及佣金收入，則按年下跌9.3%至28.7億元，主要受新冠肺炎疫情影響，商業活動減慢。

中銀香港上季撥備按年升近1.3倍

期內，集團減值準備淨撥備5.83億元，較去年同期升3.26億元或126.8%，主要反映季度宏觀前景不確定性增加，審慎更新預期信用損失模型參數，以及貸款增長引致撥備增加。客戶貸款的信貸成本為0.16%，較去年全年上升2個基點。集團特定分類或減值貸款比率0.23%。

疫情帶動電子交易，首季中銀電子渠道交易筆數持續提升，其中手機銀行交易量按年升56.4%。

截至3月底止，中銀香港資產總額3.12萬億元，較去年底增3.2%。客戶存款總額2.05萬億元，升2.2%；客戶貸款總額1.47萬億元，增5.1%。

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編輯：趙穎妍

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