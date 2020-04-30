  • 27°C
香港時間 : 2020430日 (四) 18:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:負資產急增

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【理財必學】仲未登記「轉數快」？　即睇「轉數快」新手懶人包

理財智慧 17:38 2020/04/30

分享：

疫情之下，人人減少外出，快速支付系統「轉數快」近期使用量急增，今年3月平均每日處理26.7萬宗交易，日均交易宗數較12月數字大增60%；首季新增登記戶口達65萬個，按季增30%。仲未知道咩係轉數快？仲未登記使用？即睇以下教學！

問：何謂轉數快？

答：「轉數快」是「快速支付系統」，支援即時轉帳支付交易。「轉數快」涵蓋了大部分零售銀行，用「轉數快」來進行跨銀行的個人對個人（「P2P」）支付，例如朋友夾錢，俾家用給父母，毋須顧慮不同銀行，或帳戶號碼等問題，便可以輕鬆轉帳，相當方便。

問：轉數快有何特點？

答：「轉數快」並不是一個應用程式，而是一個24小時運作的系統。用戶只需要登入網上銀行、銀行手機應用程式，或電子錢包，輸入收款人的手機號碼或電郵，再輸入支付金額，便可以即時進行跨銀行、跨儲值支付工具的支付和轉帳；過程中，毋須綁定信用卡，或輸入收款人的銀行帳戶號碼，但每日轉帳上限各機構普遍設定為1萬元。

問：如何才可以使用「轉數快」？

答：透過「轉數快」付款不需要預先登記，但要收款則需要登記。以食完飯夾錢，轉帳給朋友為例，朋友需要登記「轉數快」才能收款。用戶可登入網上銀行或電子錢包，輸入電話號碼或電郵地址以連接有關戶口。接着揀選收款帳戶，設定是否以其為「預設收款帳戶」，然後接收及輸入一次性的驗證碼，即可完成登記程序。

登記「轉數快」步驟簡單，快點跟着以下圖解登記吧！

問：轉數快有何好處？

答：雖然用戶只可以選擇一個「預設收款帳戶」，但一個電話號碼或電郵地址可以登記多個不同的帳戶。因此，若想由自己的銀行戶口，即時轉帳至自己另一間銀行的帳戶亦可透過「轉數快」完成，跨銀行轉帳相當方便。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 李才添

疫情 銀行 零售 轉數快 信用卡

上一篇文章

【新冠病毒】新冠肺炎將成為流感？　中國科學家：新冠病毒會長存

下一篇文章

樓價見底回升？　藍籌屋苑陸現年內新高成交
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

金正恩專列停靠元山　CNN記者：金正日遺體就用火車運
金正恩專列停靠元山　CNN記者：金正日遺體就用火車運
【真人真事】半年未夠險成負資產　苦主：買樓安居都有錯？
【真人真事】半年未夠險成負資產　苦主：買樓安居都有錯？
【真人真事】千金散盡買滙豐　股價插痛老翁心
【真人真事】千金散盡買滙豐　股價插痛老翁心
金正恩葬禮在即？　北韓正搭建臨時閱兵式建築
金正恩葬禮在即？　北韓正搭建臨時閱兵式建築
曾擁數十個單位　沙士後近一鋪清袋　陳清白：「無諗過樓價跌剩三成！」
曾擁數十個單位　沙士後近一鋪清袋　陳清白：「無諗過樓價跌剩三成！」
【做齊2個Step】唔使2800元買64GB新iPhoneSE　入手256GB版慳1300元
【做齊2個Step】唔使2800元買64GB新iPhoneSE　入手256GB版慳1300元