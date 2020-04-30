【理財必學】仲未登記「轉數快」？　即睇「轉數快」新手懶人包

疫情之下，人人減少外出，快速支付系統「轉數快」近期使用量急增，今年3月平均每日處理26.7萬宗交易，日均交易宗數較12月數字大增60%；首季新增登記戶口達65萬個，按季增30%。仲未知道咩係轉數快？仲未登記使用？即睇以下教學！

問：何謂轉數快？

答：「轉數快」是「快速支付系統」，支援即時轉帳支付交易。「轉數快」涵蓋了大部分零售銀行，用「轉數快」來進行跨銀行的個人對個人（「P2P」）支付，例如朋友夾錢，俾家用給父母，毋須顧慮不同銀行，或帳戶號碼等問題，便可以輕鬆轉帳，相當方便。

問：轉數快有何特點？

答：「轉數快」並不是一個應用程式，而是一個24小時運作的系統。用戶只需要登入網上銀行、銀行手機應用程式，或電子錢包，輸入收款人的手機號碼或電郵，再輸入支付金額，便可以即時進行跨銀行、跨儲值支付工具的支付和轉帳；過程中，毋須綁定信用卡，或輸入收款人的銀行帳戶號碼，但每日轉帳上限各機構普遍設定為1萬元。

問：如何才可以使用「轉數快」？

答：透過「轉數快」付款不需要預先登記，但要收款則需要登記。以食完飯夾錢，轉帳給朋友為例，朋友需要登記「轉數快」才能收款。用戶可登入網上銀行或電子錢包，輸入電話號碼或電郵地址以連接有關戶口。接着揀選收款帳戶，設定是否以其為「預設收款帳戶」，然後接收及輸入一次性的驗證碼，即可完成登記程序。

登記「轉數快」步驟簡單，快點跟着以下圖解登記吧！

問：轉數快有何好處？

答：雖然用戶只可以選擇一個「預設收款帳戶」，但一個電話號碼或電郵地址可以登記多個不同的帳戶。因此，若想由自己的銀行戶口，即時轉帳至自己另一間銀行的帳戶亦可透過「轉數快」完成，跨銀行轉帳相當方便。

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