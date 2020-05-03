小學老師棄教職創業　自家製陳皮檸檬月售3600樽

教育系畢業、曾任小學老師的關艷玲，之所以會與燉檸檬結下不解之緣，全因一次失聲。在大學實習的時候，因為不懂得運用聲，又甚少使用擴音器授課，喉嚨常感到不適甚至失聲。在教授觀課評分前一天，她不幸再次失聲，她形容︰「個人完全出唔到聲，好似啞咗咁。」幸得當時男朋友的媽媽，即現時的奶奶，沖製了一杯有40年歷史的家傳鹹柑桔給她，令她在觀課當日成功開聲，順利完成課堂。

事後她反覆思考，作為老師需要經常用聲，但不能每一次不適或失聲就靠鹹柑桔，因其醃製需時，而且醃製時間愈長愈有效，有適當醃製時間的可說是「飲一粒就無一粒」，難以滿足她的需要。她希望能尋找鹹柑桔的代替品，便想起小時候曾喝過的老陳皮冰糖燉檸檬，功效與鹹柑桔相若，更勝在能省卻醃製時間，有需要就可以隨時製作及飲用。她隨即着手找材料製作，並研究如何配搭各種材料和選料。

▲ 老陳皮冰糖燉檸檬一般需燉製逾10小時，十分費時。（郭紫珊攝）

工作不似預期決定創業

畢業後她成為了全職小學教師，仍然會利用周末的時間鑽研製作燉檸檬的食譜，偶然會與同事和同學分享製成品。她也將食譜上載到Facebook上的烹飪群組，結果反應很好。因製作需時，燉製過程需花上10小時，甚至有不少人希望可以透過付費，讓她代為製作。

對教育有熱誠的她，當時只會抽空製作燉檸檬，再分享給他人，未有意將燉檸檬變成一門生意。一年全職的教師工作，轉眼即逝，她發現，原來當老師並非自己想做的工作，「我喜歡小朋友，也喜歡教書，但原來還要處理很多行政工作。收通告、追收功課、跟課外活動，花了很多時間在非教學活動上，與我預期的有很大落差。」她又留意到網友對燉檸檬的需求有增無減，便決定辭去教職工作，膽粗粗創業。

2016年的暑假，她着手籌備工場，同一時間找租盤、裝修、買設備、申請牌照，短短花了一個月時間，共花費10多萬元便成功在觀塘區的工廈開業，創立「關小姐」老陳皮冰糖燉檸檬品牌，獨沽一味只賣自家製的老陳皮冰糖燉檸檬。

▲ 老陳皮冰糖燉檸檬是店鋪的唯一產品，每樽盛惠150元。（郭紫珊攝）

開業初期，有賴一班在fb烹飪群組內的「熟客」，靠口碑宣傳，吸引到不少護士、老師、保險及證券經紀團購。加上開店後不久便入秋，大眾對滋潤飲品的需求增加，有助帶動她的生意，開業短短約3個月已達收支平衝。

做好產品吸引回頭客

她表示，店舖以生產無添加、無色素、無防腐劑的產品為宗旨，惟要符合以上3個條件的產品，仍需花時研究，而且希望能研發大眾容易受樂的產品，故創業近4年來只賣燉檸檬，另僅在農曆新年時，推出限定限量的核桃養顏糕應節。她認為，只要產品做得好，就不怕沒有回頭客，「我不介意市場上出現愈來愈多同類產品，有人做先代表有市場。我也歡迎我的客人去嘗試其他品牌。只要我做好的產品，保持高質素，他們最後仍會回來光顧。」

本文節錄於654期《iMoney Focus》封面故事。

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