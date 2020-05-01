【疫市營商】「大公館」取消會員制　5月1日起推多項優惠

▲ 西九龍美食熱點「大公館」宣佈全面取消會員制。（大公館提供圖片）

今個初夏，西九龍美食熱點「大公館」宣佈全面取消會員制，為配合是次變革，更由5月1日起，推出一系列美食折扣優惠，包括午市及晚市折扣優惠，另有性價比高的母親節及招牌嚐味菜單，以答謝顧客們多年來的支持。

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餐飲集團 Kingdom Group創辦人及行政總裁丁冠德表示，以往大公館屬私人會所，會員制的存在令很多人卻步，令他們不知道其亦歡迎訪客到訪品嚐佳餚。故今年決定取消舊有的會員制度，希望讓本地及來自世界各地的顧客均能享用。

由5月1日至31日期間，賓客凡於午市時段到訪「大公館」，可享全線點心七折優惠，多達30款點心可供選擇，當中不乏餐廳最具人氣的造型點心，亦有傳統手工點心及甜點選擇。於晚市時段，「大公館」亦為賓客提供單點菜式八五折優惠。為配合時下外賣潮流趨勢，「大公館」同時供應午市及晚市外賣菜單，顧客可於網上外賣平台Deliveroo丶Foodpanda及Uber Eats輕鬆預訂；如選擇外賣自取，更可獲八五折優惠。

母親節12道菜套餐 588元起

另外，適逢母親節，「大公館」亦特別為這個溫馨節日設計出兩款12道菜「母親節嚐味套餐」,，分別定價為每位港幣588元及每位港幣688元（四位起），菜式包括「招牌黑毛豬叉燒」丶「花膠野菌黃酒煮雞」丶「黑蒜蜜煎金蠔」丶「天籽蘭花螺頭燉竹絲雞湯」等。推廣期為5月1日至10日，亦設有早鳥優惠；由即日起預訂5月1日至5月3日，可享九折優惠；5月4日至7日則可享八五折優惠。

▲ 兩款十二道菜「母親節嚐味套餐」，分別定價為每位港幣588元及每位港幣688元（四位起）。(大公館提供圖片)

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責任編輯：蘇穎琪

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