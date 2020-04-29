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【有片睇！】祥益汪敦敬30分鐘扑鎚購1.26億名鑄複式　單位靚景率先曝光

股樓投資 17:27 2020/04/29

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最近樓市熱鬧起來，入市的名人愈來愈多，經常唱好樓市，有「樓市大好友」之稱的祥益地產總裁汪敦敬，也身體力行入市。他剛斥資1.26億元，成功入標購入新世界（00017）旗下尖沙咀名鑄複式單位。上述單位於為63樓及65樓F室，單位實用面積為2,108平方呎 ，成交價達1.26億元，呎價6萬元。汪氏夫婦過去置業均以太太的名義入市，故是次汪敦敬以首置身份入市，僅支付樓價4.25%厘印費，即涉及金額約536萬元。

汪敦敬向本刊表示，他跟太太參觀完上述單位後就即時決定入標，整個過程只約30分鐘，單位會用作出租用途，預期月租約8萬至10萬元。為何選擇購入這單位﹖汪敦敬指：「這是個特色單位，擁高質維港全景，物業也位於尖沙咀地鐵站上蓋物業，較容易出租。」他又在本刊專欄中透露自己的入市原則：「買豪宅我不會要求價格尋底的，因為優質單位最重要是質素、長遠價值及交易流程上有充分的彈性。」

據由汪敦敬提供的單位照片可見，客廳大窗可盡覽180度維港煙花海景，房間也同步享有此美景；單位內置樓梯，浴室也充滿高貴感覺。究竟單位有幾豪﹖一齊睇片：


由新世界與市區重建局合作發展、位於尖沙咀河內道18號豪宅項目名鑄，英文名為「The Masterpiece」，項目基座為K11商場及尖沙咀凱悅酒店，名鑄共提供345伙單位，間隔由一房至四房單位。該物業的最大特色，是位於大廈兩側的單位，設有180隻孤型玻璃窗，住戶可享遼闊維多利亞港海景。

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撰文 : 陳詠妍

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