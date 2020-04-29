流動保安技術大躍進　企業應如何善用？

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企業人員是網絡安全中較脆弱的一環。無論系統保安效能如何完善，只要稍為缺乏網絡安全意識，就會讓公司網絡陷入危機，有更甚者，甚至有機會令企業系統遭受入侵，造成無法彌補的破壞。
近年來自網絡的威脅推陳出新。據南華早報早前的報導指出：在2019年首九個月，香港企業及居民因網絡罪犯而導致的損失就超過22億港元。為提升網絡安全質素，企業更應該三管齊下，除了從人力（People）方面入手，其他如科技（Technology）與流程（Process）皆缺一不可。
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以科技減低安全風險
一直以來，科技為企業帶來嶄新商機與便利，亦意味著它們因更多互聯網裝置連接而面臨更大的網絡威脅。要迎合新興數碼經濟，智能網絡安全應用方案更加不可或缺。要有效應付企業對高強度網絡保安的需求，企業更需要配合新技術，包括人工智能（AI）、先進網絡技術，再配合夥伴的優秀技術為用戶提供最完善的企業流動網絡保護。
然而，企業為何需要嚴格保護公司的資料？首先，網上攻擊將會對企業構成巨大的財務負擔，尤其企業需要花費大量資源，去修補因資料洩漏而導致公司形象及聲譽受損的後果，也為公司帶來法律上的影響，機構管理人員就更加責無旁貸；而作為公司的重要資產，企業更應好好透過科技去保護客戶資料以防止出現任何閃失。再加上黑客技術日漸成熟，各大小機構更必需好好運籌帷幄，才能減低網絡事故所造成的巨大損失。
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由此可見，優質科技無疑在企業資訊保安中扮演著重要的角色。在企業與用戶相輔相承下，再配合7x24用戶端全天候自動監控及支援，無疑可為企業用戶帶來最佳後盾。至於企業流程在流動網絡方案所扮演的角色為何？將會是企業管理人員需要再三思考的課題。
撰文 : 潘志宏 SmarTone網絡風險及保安業務總經理
欄名 : Smart World