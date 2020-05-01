北韓黑客屢竊虛擬貨幣　金正恩若駕崩比特幣大鑊了？

▲ 市場估計北韓手握不少虛擬貨幣資產，金正恩一旦「出事」，不排除會影響虛擬貨幣走勢。

北韓領導人金正恩自本月11日起，「神隱」接近3星期，傳聞滿天飛。有傳媒報道金正恩腦死亡已成植物人，又有指開始建造大規模閱兵儀式的臨時建築，似為金正恩葬禮做準備。雖然北韓對全球經濟的影響仍然相對較小，但市場估計北韓手握不少虛擬貨幣資產，金正恩一旦「出事」，不排除會影響虛擬貨幣走勢。

聯合國：北韓黑客多次竊取加密貨幣

聯合國去年發表報告指，北韓涉嫌透過向多個國家發動網絡攻擊，籌集非法資金資助核武計劃。報告指，北韓黑客至少在17個國家攻擊了35個金融組織，從金融機構和加密貨幣交易所竊取資金高達20億美元。

北韓到底掌握多少虛擬貨幣資產目前仍確實統計，但專家認為這批數量可觀的虛擬貨幣資產由金正恩直接控制。不少人擔心金正恩一旦「出事」，北韓的虛擬貨幣資產可能會被拋售，導致價格下跌。

金正恩傳命危 比特幣價格短暫下跌

參考近期比特幣走勢，在4月20日傳出金正恩接受心血管手術命危的消息後，比特幣價格曾短暫急跌，但之後已迅速回穩。有專家認為，即使金正恩逝世，北韓也不會大幅拋售比特幣資產。

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編輯：吳敏芳