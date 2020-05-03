三母女創手作飾物店　年營業額逾百萬

容氏三母女，媽媽 Queenie、姐姐 Pamela 和妹妹 Carrie，創立了本地首飾品牌Pamycarie，主打以花為題的手作飾物。她們會以母女檔創業，全因一位愛花又愛造手作的媽媽。Queenie是愛花之人，開過花店，對花的品種、形態有很深的認識。她同時也是一位「手作人」，十分喜歡製作手工藝品，在兩位女兒入讀中學後，她更一口氣讀畢3個關於假花製作的課程，擅長製作絲花，或以樹脂黏土等製作假花。兩姊妹從小就跟着媽媽拼拼貼貼，製作手工藝品也成為了她們的興趣，兩位九十後女生在大學時更修讀了同一學系室內設計。

▲ 每款飾物都會以不同花款作設計，各有特色。（梁健騰攝）

女生當然「貪靚」，她們學識打扮的時候，慢慢將手工藝融入飾物，自己整首飾自己帶。身邊的朋友看到她們手工製作的飾物後讚不絕口。乘着近年手作市集成風的趨勢，她們也想一試擺檔，擺賣自己製作的飾物，更找來媽媽幫忙，預製一系到首飾作擺賣。回想起當天的這個決定，她們異口同聲表示︰「當時只想試一試，市集的租金不太貴，睇吓自己鍾意的東西會唔會有人欣賞。」2015年，三人首次參加了手作市集，這也成為她們為創業踏出的第一步。

結果市集的反應不俗，兩個月後她們便再接再厲，進駐尖沙咀K11開小型的限定攤檔，繼而在到同一商場內，雲集多個本地及海外品牌的K11 Natural 開體驗店，是她們第一個固定的銷售點。之後獲K11邀請搬到旗下的商場舖位，在2017年12月，商場舖正式開業。Pamela表示︰「舖位較之前的好，近地鐵店，人流較多，而且空間較大，有需要時可以做到工作坊，覺得值得一博。」

店舖主打以樹脂黏土製作，以花做主題的飾物，定價數百元至數千元不等。因為全部飾物都是以人手製作，她們在大圍租用了一個工作室，主力製作。她們笑言自己猶如「工廠妹」，由將樹脂黏土塑造成一朵朵花，上光油，再將一朵朵花串製成耳環、頸鏈及頭飾等，每一個步驟至今她們都會自己親手完成。現時，品牌除了她們3位之外，還有4位全職員工，包括2位設計師及負責行政的同事。

▲ 店內設有「百子櫃」，客人可挑選自己喜歡的花款，度身訂造飾物。（梁健騰攝）

商場鋪開舖3年，每月平均營業額有6位數字，按此計算，年營業額達百萬，花了一年半時間達收支平衡，惟手作工藝的成本高，租金、人工及材料成本，每月平均開支亦達6位數字，她們亦直指︰「經營得有點吃力。」

除了靠已有的門市默默耕耘，她們最近亦致力發展網上的業務。客人除了能在品牌官網購買產品之外，她們也在Pinkoi和 Creema兩大網上手作平台上設有設計館，吸引到不少台灣、日本、泰國的客人。

本文節錄於654期《iMoney Focus》封面故事。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！