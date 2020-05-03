  • 31°C
香港時間 : 2020503日 (日) 14:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:美股戰報

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

三母女創手作飾物店　年營業額逾百萬

環球政經 13:46 2020/05/03

分享：

容氏三母女，媽媽 Queenie、姐姐 Pamela 和妹妹 Carrie，創立了本地首飾品牌Pamycarie，主打以花為題的手作飾物。她們會以母女檔創業，全因一位愛花又愛造手作的媽媽。Queenie是愛花之人，開過花店，對花的品種、形態有很深的認識。她同時也是一位「手作人」，十分喜歡製作手工藝品，在兩位女兒入讀中學後，她更一口氣讀畢3個關於假花製作的課程，擅長製作絲花，或以樹脂黏土等製作假花。兩姊妹從小就跟着媽媽拼拼貼貼，製作手工藝品也成為了她們的興趣，兩位九十後女生在大學時更修讀了同一學系室內設計。

每款飾物都會以不同花款作設計，各有特色。（梁健騰攝）

女生當然「貪靚」，她們學識打扮的時候，慢慢將手工藝融入飾物，自己整首飾自己帶。身邊的朋友看到她們手工製作的飾物後讚不絕口。乘着近年手作市集成風的趨勢，她們也想一試擺檔，擺賣自己製作的飾物，更找來媽媽幫忙，預製一系到首飾作擺賣。回想起當天的這個決定，她們異口同聲表示︰「當時只想試一試，市集的租金不太貴，睇吓自己鍾意的東西會唔會有人欣賞。」2015年，三人首次參加了手作市集，這也成為她們為創業踏出的第一步。

結果市集的反應不俗，兩個月後她們便再接再厲，進駐尖沙咀K11開小型的限定攤檔，繼而在到同一商場內，雲集多個本地及海外品牌的K11 Natural 開體驗店，是她們第一個固定的銷售點。之後獲K11邀請搬到旗下的商場舖位，在2017年12月，商場舖正式開業。Pamela表示︰「舖位較之前的好，近地鐵店，人流較多，而且空間較大，有需要時可以做到工作坊，覺得值得一博。」

店舖主打以樹脂黏土製作，以花做主題的飾物，定價數百元至數千元不等。因為全部飾物都是以人手製作，她們在大圍租用了一個工作室，主力製作。她們笑言自己猶如「工廠妹」，由將樹脂黏土塑造成一朵朵花，上光油，再將一朵朵花串製成耳環、頸鏈及頭飾等，每一個步驟至今她們都會自己親手完成。現時，品牌除了她們3位之外，還有4位全職員工，包括2位設計師及負責行政的同事。

店內設有「百子櫃」，客人可挑選自己喜歡的花款，度身訂造飾物。（梁健騰攝）

商場鋪開舖3年，每月平均營業額有6位數字，按此計算，年營業額達百萬，花了一年半時間達收支平衡，惟手作工藝的成本高，租金、人工及材料成本，每月平均開支亦達6位數字，她們亦直指︰「經營得有點吃力。」

除了靠已有的門市默默耕耘，她們最近亦致力發展網上的業務。客人除了能在品牌官網購買產品之外，她們也在Pinkoi和 Creema兩大網上手作平台上設有設計館，吸引到不少台灣、日本、泰國的客人。

本文節錄於654期《iMoney Focus》封面故事。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 楊子瑩

商場 創業 尖沙咀 市集 品牌

上一篇文章

舞王郭富城出動 下周六開網上演唱會

下一篇文章

【新冠肺炎】袁國勇：港府將向全民派發 可重用60次的口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【夫妻的世界】 疫情下各地離婚個案激增　香港情況原來係。。。
【夫妻的世界】 疫情下各地離婚個案激增　香港情況原來係。。。
【有盈退休】曾智華：退休後的七個STAY
【有盈退休】曾智華：退休後的七個STAY
【健康煮義】菠蘿能止咳？（附食譜）
【健康煮義】菠蘿能止咳？（附食譜）
【被換掉的領導】金正恩次兄長金正哲熱愛結他 「藝術家性格」被父親看不起
【被換掉的領導】金正恩次兄長金正哲熱愛結他 「藝術家性格」被父親看不起
羅家聰：末日發作
羅家聰：末日發作
【財叔小理】做善事唔好貪方便
【財叔小理】做善事唔好貪方便