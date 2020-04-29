【武漢疫情分析】港大研究登《自然》　武漢外出人流與疫情擴散分布脗合

新冠病毒疫情在全球大爆發，香港大學帶領的國際研究團隊最新研究登上國際權威學術期刊《自然》，以人口流動數據，準確預測新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）傳播的規律，並建立風險評估模型，可於早期識別出傳播新冠肺炎的高風險地區。

團隊引用內地一家主要流動電訊商提供的全國人口流動數據，追蹤1月1日至24日，即内地農曆新年春運大規模人口流動至武漢封城期間，總共超過1,100萬人次從武漢或經由武漢轉往至內地31個省和區的296個地級市的人口流動情況。

團隊發現疫症爆發中心（武漢）流出的人口數量跟全國各地區新冠肺炎病例數目和地理分佈有直接相連關係，該模型可以從統計學上解釋了新冠肺炎在全國分佈96%的情況。

模型推算深圳、溫州表現遜預期

港大指出，有別於一般傳統依賴歷史數據或假設性的流行病學模型，研究團隊使用的是人口實際流動的實時數據，分析整體人口流動，而不是追蹤個人活動。流動人口數據包括在研究期間於武漢停留2小時或以上的所有手機用戶。

研究團隊根據從疫症爆發中心轉往其他地方的人數，建立了疫情的「預期增長模式」，並對比不同城市實際確診宗數，建立疫情社區傳播風險指數，「如果確診病例多於預期病例，則顯示社區傳播的風險較高。如果預期的病例少於確診病例，則意味著該市的預防措施特別有效」。

從港大提供數據，深圳和溫州實際確診數目較模型預期為高，而杭州和廣州表現就較好。

只需人口流動及分佈資訊推測 毋須認識病毒

港大指出，上述方法的優點是僅需要人口流動及分佈的資訊，便可推算，毋需掌握病毒傳播的假設或知識。任何政府和有關部門掌握相關數據，便可快速、準確評估風險，在新疫症擴散之前計劃更有效分配有限資源。

團隊正與研究人員探討將該模型應用於其他國家或地區的可行性，以及進一步研究把模型擴展應用到存在多個疫情爆發中心的情況。

團隊成員包括港大經濟及工商管理學院市場營銷學副教授賈軾、賈建民（香港中文大學（深圳）、深圳市人工智能與機器人研究院）、Nicholas A. Christakis （耶魯大學）、呂欣（國防科學技術大學）、袁韻 （西南交通大學）及徐戈（湖南工商大學）。

相關文章：

【西班牙疫情】分階段解封至6月底 餐廳、戲院限1/3人流

【武漢解封】武漢政府夥ATM派5億人幣消費券 3科網巨企再加碼18億

【新冠疫情】世衛：武漢模式成仿傚對象 但各國學得唔湯唔水

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：麥德銘