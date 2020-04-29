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【Alphabet業績拆局】市場想要什麼 Google很清楚

環球經濟金融 17:13 2020/04/29

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Google母企Alphabet（美：GOOG）公布上季業績，最令投資者驚喜的消息，相信是繼續回購自身股票及縮減開支；消息公布後，Alphabet股價場外升幅擴大，一度升9%，足見市場十分歡迎決定。

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疫情下，不少企業停止回購股票，保留現金，但Alphabet財務總監波拉特（Ruth Porat）回答分析師問題時表明會繼續回購，令市場人士驚喜。

Google生意亦難逃病毒打擊，搜尋引擎及YouTube等的使用率雖明顯增加，但旺丁不旺財，因企業財困，減少下廣告，重要客戶Expedia Group等大削推廣開支。

集團3月廣告收入更是突然大跌，料次季情況更嚴峻，Google以正路的方法應對，宣布削減開支，將大幅減少招聘，削推廣開支，均對財務狀況有利。

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Google兩名創辦人佩奇（Larry Page）及布林（Sergey Brin）去年底同時辭職，他們把公司口號定為「不作惡（Don't be evil）」，向來有點理想主義，希望改變世界，相信2人對持續回購及削減開支有保留。

過去在他們領導下，Google過去有頗多新嘗試，如智能眼鏡Google Glass、自動駕駛汽車等，新搞作未必是錯，從成本效益角度看，這些投資可謂失敗，尤其疫情下，以股東及市場角度看，更顯得有點任性。

新人事下有新作風，市場想要什麼，現任Google及Alphabet行政總裁披猜（Sundar Pichai）以及從摩根士丹利過檔的波拉特很清楚，給投資者所想要的，股價自然向上。

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責任編輯：林建忠

美股 股票 辭職 疫情 Alphabet Google 披猜 回購 Alphabet（美：GOOG）

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