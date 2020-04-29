【科技抗疫】以色列法院裁決　政府須立法規範手機監控

▲ 以色列高等法院最新裁決指出，政府必須立法規範手機追蹤，並需要對記者特別保護。

新冠肺炎疫情持續在全球擴散，由於追蹤病況感染來源，對於疫情防治是非常重要的一環，世界各地如台灣、南韓、澳洲等均透過使用追蹤和監控技術。惟此舉亦引起不少市民關注其隱私和安全問題，一直存有爭議。而以色列高等法院最近的裁決就指出，政府必須立法規範手機追蹤，並需要對記者特別保護。

以色列總理内塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在上月通過緊急措施，容許國安局存取國民手機數據來追蹤移動紀錄，減緩病毒的蔓延。有以色列人權組織日前向法院申請司法覆核，結果法院裁決指出，政府需於今月底前展開立法程序，讓議會擁有追蹤技術的監察權，以防技術被政府濫用。

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法院還表示，當局需向記者提供特別保護，若有記者確診，只可在其許可後，方可進行監察追蹤。而媒體機構亦可尋求上訴反對監控，保護消息來源。

以色列政府若未能立法，就則不得繼續透過手機追蹤技術來監控國民。

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責任編輯：張寶燕

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