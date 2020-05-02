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白領轉行開高級手作蛋糕店　網店起家大館開店

環球政經 20:45 2020/05/02

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八十後的Phoenix本是一位喜歡整蛋糕的普通白領， 她在藝人朋友卓韻芝生日時，為她親手焗製了一個外層普通，但內裏卻是有多層顏色的「彩虹蛋糕」。她一心只想為卓韻芝製造驚喜，豈料對方將蛋糕的相片上傳到社交平台後，獲得不少好評，卓韻芝更鼓勵她將興趣轉為事業。

她藉着2012年Facebook剛普及之際，在平台開設了一個專頁，分享自己製作的蛋糕。結果吸引到她的朋友，甚至其他不認識的人向她訂製蛋糕。她在各種的查詢中，看到了商機。加上她在同年先後經歷了嫲嫲突然過身，以及需辭職半年照顧不幸患癌的媽媽，令她反思人生，決意要做一些自己喜歡做的事。這一年有人預言「世界末日」，她決心創業，開設手作蛋糕店Phoenix Sweets。

Phoenix Sweets 的門市坐落中環大館，平日吸引不少白領光顧。（梁健騰攝）

剛剛創業，大小事務都需要自己親力親為，由焗製蛋糕以至裝飾，每一個步驟都十分花時，她曾經試過趕貨，每日只有數小時休息。她表示，店舖以製作「靚及好食的蛋糕」為目標，「食物始終要食落肚，蛋糕要睇得，可以打卡之餘，好食才是最重要。」

開店初時主打當時香港仍未流行的結婚蛋糕，蛋糕上各款維妙維肖的糖花和製飾，成功令店舖突圍而出，俘虜了不少客人。乘着結婚蛋糕日漸流行之勢，以及自己對製作蛋糕的熱誠，大概花了半年時間便達收支平衡，更在2014年獲PMQ元創方邀請，進駐這個香港的文創地標，開設門市，至2018年5月才將門市轉到同位於中環的大館。

店舖亦提供為客人度身訂製蛋糕的服務，「每一次接到需度身訂製的單，都像開一個新的Project，由口味、顏色、主題等等，我都會與客人討論，了解清楚要求才會製作。」為保持水準，店舖的所有產品不會預先製作，均需要提前最少約14日預訂，以配合不同對象和場合。「會買我們的蛋糕的客人，普遍是十分重視某一個活動的人，通常也會提早訂製。如果趕不及提早訂製，也可到我們的門市碰運氣，有時也會有少量蛋糕存貨。」

門市售賣杯子蛋糕(cupcake)，客人可以即場購買。（梁健騰攝）

當初開手作蛋糕店Phoenix直言，沒有相似的店舖可參考，要靠自己不斷嘗試，及同事的幫作，製造更多火花，為生意帶來更多正面的衝擊。未來也希望能在自己的產品中加入更多不同的烘焙元素，令食品及店舖的業務能繼續進步。

本文節錄於654期《iMoney Focus》封面故事。

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撰文 : 楊子瑩

社交平台 卓韻芝 創業 白領 蛋糕 大館 烘焙

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