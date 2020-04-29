【中國Tesla】蔚來汽車獲70億元人幣戰略投資 合肥政府捧場

▲ 蔚來汽車獲戰略投資者注資70億人民幣。

有中國Tesla之稱的電動車生產商蔚來汽車（美︰TSLA），獲合肥市建設投資控股（集團）有限公司、國投招商投資管理有限公司，以及安徽省高新技術產業投資有限公司等戰略投資者共70億元人民幣的戰略投資。

根據投資協議，戰略投資者將向蔚來中國投資70億元人民幣，而蔚來將向蔚來中國的法律主體蔚來（安徽）控股有限公司，注入大陸範圍內包括整車研發、供應鏈與製造、銷售與服務、能源服務等核心業務與相關資產，以上業務與資產。此外，蔚來將向蔚來中國投資42.6億元人民幣。

交易完成後，蔚來將持有蔚來中國75.9%的控股股份，戰略投資者將合計持有24.1%的股份。

根據蔚來與合肥經濟技術開發區簽署的協議，蔚來將在合肥經濟技術開發區設立總部，建立總部管理、研發、銷售服務、供應鏈製造一體化基地，並適時啟動第二製造基地的規劃建設。合肥也將對蔚來中國總部的設立以及後續研發與製造基地的建設給予全面支持。

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編輯︰侯景成