  • 25°C
香港時間 : 2020429日 (三) 18:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國Tesla】蔚來汽車獲70億元人幣戰略投資 合肥政府捧場

金融經濟 16:38 2020/04/29

分享：

蔚來汽車獲戰略投資者注資70億人民幣。

有中國Tesla之稱的電動車生產商蔚來汽車（美︰TSLA），獲合肥市建設投資控股（集團）有限公司、國投招商投資管理有限公司，以及安徽省高新技術產業投資有限公司等戰略投資者共70億元人民幣的戰略投資。

根據投資協議，戰略投資者將向蔚來中國投資70億元人民幣，而蔚來將向蔚來中國的法律主體蔚來（安徽）控股有限公司，注入大陸範圍內包括整車研發、供應鏈與製造、銷售與服務、能源服務等核心業務與相關資產，以上業務與資產。此外，蔚來將向蔚來中國投資42.6億元人民幣。

交易完成後，蔚來將持有蔚來中國75.9%的控股股份，戰略投資者將合計持有24.1%的股份。

根據蔚來與合肥經濟技術開發區簽署的協議，蔚來將在合肥經濟技術開發區設立總部，建立總部管理、研發、銷售服務、供應鏈製造一體化基地，並適時啟動第二製造基地的規劃建設。合肥也將對蔚來中國總部的設立以及後續研發與製造基地的建設給予全面支持。

相關文章︰【中國Tesla】蔚來汽車︰料今年銷售額正增長 正洽談10億美元融資

【中國Tesla】蔚來汽車去年虧損113億人幣 「有信心毛利由負轉正」

騰訊高層James Mitchell成集體訴訟被告 涉蔚來汽車招股書失實指控

編輯︰侯景成

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 汽車 中國 Tesla
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國4月消費者信心急挫　道指倒跌恒指夜期收市轉低水（不斷更新）
美國4月消費者信心急挫　道指倒跌恒指夜期收市轉低水（不斷更新）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【口罩供應】UNICEF HK今日（28日）至5月5日可網上登記抽兒童口罩（附連結）
【口罩供應】UNICEF HK今日（28日）至5月5日可網上登記抽兒童口罩（附連結）
【阿里巴巴】淘寶天貓香港今起試行包郵計劃 買滿199人幣免集運運費
【阿里巴巴】淘寶天貓香港今起試行包郵計劃 買滿199人幣免集運運費
【ESPRIT】思捷最大贏家－林青霞丈夫邢李㷧給大家上的投資課
【ESPRIT】思捷最大贏家－林青霞丈夫邢李㷧給大家上的投資課
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）