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【日本疫情】口罩價格回落 新宿藥妝店每個賣1.9元

環球社會熱點 16:37 2020/04/29

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【日本疫情】口罩價格回落 新宿藥妝店每個賣1.9元

日本疫情持續，但藥妝店的口罩價格回落。由3月初的每個3.4港元，大跌至目前的1.9元。不過，網上炒風仍在，平均每個口罩索價4港元。日本影音品牌Sharp轉行生產口罩，未計運費，每個都要4.8港元，但仍有數百萬人搶購，中籤率不足1%。

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由台灣人經營的Facebook專頁「日本省錢小站」上載新宿藥妝店的相片指，一盒30個的成人口罩僅賣767.8日圓（連稅，折合55.9港元），即平均每個1.9港元。惟同一牌子的5個兒童口罩賣327.8日圓（連稅，23.9港元），平均每個4.8港元。

新宿藥妝店一包30個的成人口罩僅賣767.8日圓（連稅，折合55.9港元）。

不過，日本電商平台的口罩炒風仍在。在日本樂天網站，一盒50個的成人口罩連稅賣3290日圓（239.7港元），平均每個仍要4.8港元。

在日本樂天網站，一盒50個的成人口罩連稅賣3290日圓（239.7港元）。

在日本亞馬遜網站，一盒50個的成人口罩連稅賣2999日圓（218.4港元），平均每個4.4港元。樂天和亞馬遜的售價均未計算運費。

在日本亞馬遜網站，一盒50個的成人口罩連稅賣2999日圓（218.4港元）。

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Sharp於3月底宣布，啟動日本工廠生產口罩，初期料每日生產15萬個口罩，期望產能可提升至每日50萬個。Sharp周二（28日）公布，超過470萬人下單購買口罩，但第一批口罩只有4萬盒，將以抽籤方式分發。這意味中籤率不足1%。

Sharp每盒成人1口罩（50個）連稅賣3278日圓（238.7港元），每個要4.8港元。上周二（21日）開賣當日，Sharp網站癱瘓，其後才改為抽籤發售。

Sharp周二（28日）公布，超過470萬人下單購買口罩。

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