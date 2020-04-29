中石油首季虧損162億4年來首次「見紅」 預警上半年純利大跌

中石油（00857）首季淨虧蝕162.3億元（人民幣，下同），為2016年以來首次虧損。2016年首季，中石油淨虧損137.85億元。中石油同時發盈警，指全球疫情蔓延，世界經濟下行，國際油氣市場供過於求等因素影響，首季油氣價按年大幅下跌，預計第二季油價水平仍保持低位震盪運行，集團預期上半年度純利將顯著下降。

中石油首季原油平均實現價格為54.39美元，按年跌6.8%，其中國內實現價格跌5%至56.42美元,天然氣平均實現價格跌23.1%至每立方英尺5.1美元。受油氣價格大跌及銷量減少影響，首季營業收入減少14.4%至5090.98億元。

首季實現油氣當量產量4.139億桶，按年增長6.1%，其中國內油氣當量產量升6%至3.576億桶，海外油氣當量產量增長7%。中石油解釋，油氣產量增長源於去年資本性支出較高，新增油氣產能，年初已排定首季生產和銷售計劃，產量調整從計劃安排和生產技術上有一定滯後性，而適當增產國產氣以彌補進口天然氣虧損，補充現金流。

勘探與生產板塊經營利潤增長3.9%

首季勘探與生產板塊大力加強成本費用管控，單位操作成本按年跌8.9%，實現經營利潤增長3.9%至148.83億元。

下游方面，煉化業務均出現盈轉虧，煉油業務經營虧損62.92億元，主要由於煉油產品銷量減少、價格下降及庫存減利影響，化工業務經營虧損24.1億元。

煉油、化工及銷售板塊盈轉虧

銷售板塊亦出現經營虧損165.93億元。天然氣與管道業務方面，經營利潤減少7.9%至113.59億元；銷售進口天然氣及液化天然氣淨虧損39.33億元。

中石油指，2020年以來，受多重因素影響，國際原油價格大幅下降。連續一季度末，北海布倫特原油和WTI原油現貨價格逐步下跌幅分別達到73.25％和66.53％。國際原油價格下跌對本集團銷售收入和利潤產生不利影響，本集團積極採取措施應對原油價格波動風險，努力保持生產經營平穩健康發展。

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