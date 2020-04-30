【母親節優惠】網上預付限定　朗廷酒店母親節晚餐7折

▲ 因應一年一度的母親節，The Food Gallery特別呈獻燜鮑魚、燕窩燉蛋白等精選佳餚。（The Food Gallery提供圖片）

位於尖沙咀的香港朗廷酒店The Food Gallery將於5月5日重新開幕，並提供母親節美饌優惠，包括午餐買一送一、晚餐7折等。

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The Food Gallery的「嚐鮮之旅盛宴」 主打即叫即製鮮味美食，包括夏威夷海鮮蓋飯、 多款健康有益的「超級食物」及海鮮，如醃製吞拿魚、炙燒三文魚腩及日本帶子等。冷盤方面，則有源源不絕供應的時令生蠔及環球海鮮包括龍蝦、雪埸蟹腳及小龍蝦等。熱葷方面，亦有東南亞風味小炒，例如即叫即炒螃蟹或龍蝦；另有香煎鴨肝、和牛面頰、北京填鴨及香脆乳豬等。

▲ 夏威夷海鮮蓋飯將配搭多款健康有益的「超級食物」及海鮮。（The Food Gallery提供圖片）

▲ 即叫即炒螃蟹或龍蝦（The Food Gallery提供圖片）

因應一年一度的母親節，The Food Gallery特別呈獻精選佳餚，例如燜鮑魚、燕窩燉蛋白。該餐廳還有準備粉紅薑味綿花糖，為母親節加添驚喜；該母親節晚餐限定於今年5月10日。

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另外，今次The Food Gallery亦特設網上預付優惠。逢星期一至三，成人於網上預付可享午餐買一送一優惠；逢星期四至日及公眾假期，成人於網上預付可享午餐七折優惠，即每位285元。成人於網上預付可享晚餐七折優惠，即每位516.6元。

網上預付詳情請瀏覽：http://bit.ly/2J4Dy6B

▲ The Food Gallery亦設計甜品盛宴，包括檸檬撻、鮮果蛋白蛋糕、法式巴黎泡芙等。（The Food Gallery提供圖片）

鑑於現時疫情，餐廳亦實施多項衛生防護措施，包括於海鮮冷盤區設置玻璃屏風阻隔食物、 由廚師戴上手套親自為客人分配食物、每個時段只開放一半的用餐位置等。

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▲ 餐廳亦實施多項衛生防護措施，包括於海鮮冷盤區設置玻璃屏風阻隔食物等。（The Food Gallery提供圖片）

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責任編輯：葉泳珊

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