【疫市營商】健康家電成炙手可熱產品　Dyson逆市開店如何搶盡商機？

▲ 英國家電品牌Dyson近日就看準商機，在香港逆市開設首間旗艦體驗店，以互動式體驗吸引顧客。

自新冠肺炎疫情爆發以來，市民大眾更加重視自身健康，而健康家電產品的需求更是日益增長。英國家電品牌Dyson近日就看準商機，在香港逆市開設首間旗艦體驗店，以互動式體驗吸引顧客。

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作為全球吸塵機及吹風機領導家電品牌的Dyson，在疫情下進駐香港，開設面積1,360平方呎的旗艦體驗店。Dyson香港及台灣總經理Ankit Jain接受本報訪問時提到，早已計畫在港開設旗艦店。在疫情爆發期間，他發現香港消費者相當重視清潔問題，總盼望能改善室內空氣質量，提升生活水平，令他們對健康家電的需求不斷增加。所以，Dyson亦藉此機會，以讓顧客了解Dyson技術如何幫助解決這些問題。

▲ 在疫情爆發期間，他發現香港消費者相當重視清潔問題，所以Dyson亦藉此機會，在香港逆市開設首間旗艦體驗店，以互動式體驗吸引顧客。（受訪者提供圖片）

▲ 旗艦店的牆上顯示著Dyson吹風機拆解後的樣子。（陳國峰攝）

▲ 另外亦拆解了空氣淨化風扇的技術。（陳國峰攝）

除此之外，Dyson吹風機更是近年炙手可熱的產品之一。Jain提到，為吸引更多客源，品牌必須要讓他們先親身體驗產品，好比只做遊說工作。所以是次旗艦店亦增設頭髮護理（Haircare）體驗區，甚至有店員為客戶即場示範及拆解吹風機及直髮器的用法和技術。

▲ 目前顧客依舊能預約Dyson的造型服務，不過客戶就必須戴上口罩。（陳國峰攝）

Dyson發言人指出，雖然疫情持續，但顧客目前依舊能夠預約Dyson的造型服務。而被問到在疫情下如何保障客戶能夠安全試用相關產品，Dyson發言人則表示，必定會要求客戶戴上口罩及消毒雙手，同時亦會在每次試用後，為產品進行消毒。值得一提的是，Dyson發言人透露，在3月發布的全新Dyson Corrale直髮造型器，將會在短時間內正式登陸香港。

▲ Dyson發言人透露，在3月發布的全新Dyson Corrale直髮造型器，將會在短時間內正式登陸香港。（陳國峰攝）

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記者：曾曉汶

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