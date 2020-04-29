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【假日好去處】足不出戶也血拼　一田eShop率先搶　1300款產品低至2折

理財智慧 16:18 2020/04/29

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一田百貨每半年舉行「一田購物優惠日」，今年在疫情下變陣，於4月29日至5月10日率先推出「eShop率先搶」網購活動，1,300款貨品低至2折出售，涵蓋抗疫用品、BB用品、美粧及家電家品及卡通產品。今個長假期，足不出戶也可以網上血拼！

部分BB產品優惠（來源：一田Facebook專頁，以最新公布為準）

部分卡通產品優惠（來源：一田Facebook專頁，以最新公布為準）

客戶網購後，可選擇到一田的沙田、大埔、荃灣及北角店免費取貨；選擇送貨每張定單需付39元，將於5月18至30日送貨。

至於正式的「一田購物優惠日」將會於5月28日至6月3日舉行，一田早前表示「優惠日」將加強清潔密度，並會嘗試以網上登記預約到場等方式控制人流等，詳情稍後公布。

一田購物優惠日eShop率先賣

開售日期：4月29日早上10時至5月10日

網址：eshop.yata.hk

送貨日期：5月18日至5月30日（每張單一訂單需付39元費用）

店內自取日期：5月16日至5月25日（只限沙田/大埔/荃灣/北角店）

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撰文 : 李才添

產品 一田 疫情 家電 家品

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