華為首季全球5G手機出貨量達800萬台　小米為250萬台

▲ 今年首季全球5G手機出貨量，三星全球領先，華為第二。

研究機構Strategy Analytics發今年首季全球5G智能手機報告指，全球5G手機出貨量達2410萬台，超過2019全年出貨量的1870萬台。疫情下，5G手機需求仍旺盛；尤其中國市場，需求勝預期。另外，三星出貨量領先，全球市場佔比達34.4%；華為亦不相伯仲，市佔為33.2%；小米（01810）市佔為10.4%，位居第四。

小米股價曾高見10.34元，收市倒跌0.78%，報10.2元，成交達6.15億元。

該機構表示，三星全球5G智能手機出貨量為830萬台，全球領先。因其擁有強大的全球分銷網絡、運營商合作夥伴以及新型5G智能手機。當中，最受歡迎的5G機型包括S20 5G和S20 Ultra 5G。

華為則位居第二，包括榮耀在內的5G手機出貨量為800萬台，其絕大部分在中國市場銷售，而當下中國是全球最大的智能手機銷售市場。華為最暢銷的5G機型為Mate 30、Honor V30 Pro和Mate 30 Pro。

小米5G手機首季出貨量為250萬台。vivo位居第三，全球市場佔比為12%，出貨量為290萬台。

Strategy Analytics表示，儘管中國在疫情期間關閉了大部分市場，但第一季前5大5G智能手機廠商中，中國廠商出貨量佔61%，且大部分在中國市場銷售。這反映中國運營商加速5G網絡部署速度，以及對5G智能手機的潛在需求。

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