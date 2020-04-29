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【新股IPO】網上車市第二次遞表申主板上市

金融經濟 16:10 2020/04/29

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網上車市再度遞交主板上市申請。

內地汽車資訊平台網上車市(Cheshi Holdings Limited)向港交所遞交主板上市申請，農銀國際擔任其獨家保薦人。該公司曾於去年6月27日遞表，今次是第二次提交申請。

公司於2019全年的利潤為5171萬元（人民幣。下同），按年增加8.6%；2018年為4760.3萬元、2017年為2747.5萬元

公司上市文件指出，網上車市有內部創作團隊製作資訊，並發表在自有平台及超過1000家業務合作夥伴平台。根據灼識諮詢報告，截至2019年12月31日止年度，公司在中國所有汽車新媒體平台中排名第一，所有發布渠道的平均每日獨立訪客約為1120萬人。

另外，網上車市已建立中國綫上汽車數據庫。截至2019年12月31日，車型數據庫庫包括逾176萬種汽車配置、逾400萬張汽車圖片，覆蓋逾54,500種車型、3,000個車系及320個汽車品牌。

網上車市每年能以文章、照片及短片的形式創作大量汽車資訊。具體而言，截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度，公司分別創作了約320個、1600個及2400個短片。

公司擬將集資所得用於業務擴張；技術開發；未來投資收購；營運資金及其他一般公司目的。

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編輯︰侯景成

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