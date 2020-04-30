【資金炒正常化】五一黃金周來臨前　點算中國經濟活動有幾「正常化」？

▲ 根據富瑞報告，截至3月，內地企業債發行、固定資產投資、每月新增貸款，以及製造業PMI均錄得改善

五一黃金周快將來臨，資金預先炒復甦，押注經濟活動「正常化」，內銀、汽車、公路、教育、內需消費等多個本周強勢。究竟內地目前經濟活動恢復到甚麼情況？趁假期正式來臨前，不妨參考富瑞首席全球股票策略師Sean Darby與團隊近日整合內地經濟數據並發表的最新報告。

根據富瑞報告，截至3月，內地企業債發行、固定資產投資、每月新增貸款，以及製造業PMI均錄得改善。例如企業債發行金額，按年上升51.8%、每月新增貸款，亦漲68.84%。

不過，與需求方面有關的經濟數據，則仍然偏向疲弱，或未看到明顯改善，例如上月燃油及鋼材生產、鐵路貨物運輸、消費者信心，都較去年3月時差（詳見表）。

Sean Darby補充，3月企業存款比率提高，顯示企業投資氣氛欠佳，連同企業總利潤按年計仍跌逾3成，形容整體經濟狀況距離恢復正常之路仍遙遠（a long way from normalizing）。

相關文章：【破頂股】教育板塊接力炒 5隻教育股創一年高

相關文章：【公路收費】內地公路5月6日恢復收費 一文看清公路股首季業績

相關文章：【負油價】史詩級急瀉過後 新加坡銀行：不排除再見負油價

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品