【疫市營銷】東港城推堂食外賣優惠　送高達100%回贈禮遇

五一長假在即，各大商場紛紛推優惠吸客。新地旗下位於坑口的東港城商場，特意推出「星級美食優惠Double賞」，堂食外賣消費滿指定金額，即送高達100%回贈之獎賞禮遇，同時亦送上泊車優惠。

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由即日起至5月31日，The Point by SHKP會員惠顧東港城晚市堂食，以電子貨幣單一消費滿200元或以上，即日可換領總值200元東港城餐飲購物現金券，獎賞回贈達100%；另外更額外贈送5小時免費泊車。外賣自取同樣有優惠，以電子貨幣單一消費滿200元或以上，即可獲贈總值40元時尚服飾現金券；東港城更設立外賣自取Whatsapp查詢專線，提供場內超過30間食肆的外賣資訊及優惠。

會員專享「泊車賞上賞」優惠



為照顧駕車人士需要，該商場更推出「泊車賞上賞」優惠。由即日起至5月31日逢星期一至五，The Point by SHKP會員在午市及晚市時段於東港城內食肆單一消費滿100元或以上，午市可獲1小時免費泊車券，晚市更可獲2小時免費泊車券，留作下次使用。若會員於食肆及零售商戶消費滿400元或以上，即送4小時免費泊車券。

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責任編輯：蘇穎琪

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