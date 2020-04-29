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【銀行紓困】滙豐恒生擴「還息不還本」至資助出售單位　下周一起接受申請

金融經濟 16:07 2020/04/29

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滙豐宣布將住宅按揭「還息不還本」擴展至資助出售房屋，申請期至10月31日。（資料圖片）

滙豐宣布，將住宅按揭「還息不還本」擴展至房委會資助出售的單位，並接受同時承造發展商二按的物業申請，加強支援受新冠肺炎疫情影響的個人及家庭。下周一（5月4日）起接受申請，且接受各行各業個人客戶申請，最長可延期還本12個月。

滙豐由5月4日至10月31日，將住宅按揭「還息不還本」擴展至居者有其屋計劃、私人機構參建居屋計劃、可租可買計劃、租者置其屋計劃和綠表置居計劃的一手市場及第二巿場的住宅物業。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Greg Hingston）表示，疫情對社會造成影響，客戶亦可能面對突如其來的經濟壓力，銀行當務之急是全力為客戶提供多方面支援，減輕其短暫財務困難。滙豐將會繼續因應疫情變化，積極配合客戶的不同需要。

根據金管局數據，截至今年2月底止，全港未償還的按揭貸款額額達到1.452萬億元。

恒生 （00011） 亦表示，正積極籌備將按揭「還息不還本」安排延伸至房委會的資助出售單位，同樣由5月4日開始接受申請。

相關文章：

房委會：按揭「還息不還本」　擴展至資助出售單位

【銀行紓困】滙豐、恒生下周起接受資助房屋「還息不還本」申請　渣打：詳情將稍後公布（第三版）

 

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編輯：趙穎妍

香港股票 恒生銀行（00011） 按揭貸款 疫情 個人銀行 經濟 房委會 香港金融管理局 銀行 滙豐控股（00005）

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