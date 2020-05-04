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【法律迷思】《夫妻的世界》大熱　律師：結婚前簽「婚前協議」？

名人薈萃 08:03 2020/05/04

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日韓劇《夫妻的世界》大熱劇中，夫妻關係因小三破裂，筆者身邊有女性朋友就好奇，問起若離婚家產處理的法律問題。

早前全球首富、亞馬遜公司（Amazon）創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）於2019宣布結束與妻子25年的婚姻。有報道指出，這場離婚可能是史上涉及財產金額最龐大的一宗離婚個案。貝佐斯的資產淨值約為1.07萬億元，按照華盛頓州法律，假若夫妻兩人沒有簽訂「婚前協議」（Pre-Nuptial Agreement），兩人將共同平分財產。妻子將可能獲得約值5,148億元的財產，足以令她馬上成為全球女首富。這又會否發生在香港呢？

相關文章：【夫妻的世界】 疫情下各地離婚個案激增　香港情況原來係。。。

香港一直跟隨英國沿用普通法制度。英國法院一向認為，「婚前協議」有違公共政策。直至2011年審理Radmacher v Granatino一案時，當時法庭初次指出，婚前協議並沒有違背公共政策。

在該案中，英國最高法院裁定，法院應對雙方訂立的婚前協議予以重視（除非在當時情況下這樣做不公平，則屬例外）。於2014年，英國法律改革委員會更公布了「婚姻、財產、需要及協議報告書」，其中建議立法引入「合資格婚姻協議」的制度。

合資格協議可作參考

「合資格婚姻協議」必須在雙方知情和自願的情況下訂立，英國當局建議合資格婚姻協議必須符合以下若干規定，方為有效︰

1.須採用契據形式（Deed）訂立，以示莊嚴；

2.必須載有一項經雙方簽署的聲明，表示雙方均明白該婚姻協議會排除法院作出經濟命令的酌情權；

3.在結婚前不足28日訂立的婚前協議無效；

4.雙方均須全面披露各自的財務狀況；

5.雙方及其各自的律師應簽署一份聲明，表示雙方已獲告知「合資格婚姻協議」的性質及效力。

除了程序上的保障，「合資格婚姻協議」還必須符合一項實質規定︰不能約定不照顧配偶的經濟需要。這項規定背後的理據是其中一方不能撇下其配偶，使其依賴社會保障過活，也不應令子女失去照顧。

若依照英國法律改革委員會的建議立法，雖然「合資格婚姻協議」具法律約束力及可在法院強制執行，但雙方仍可因應在婚姻期間的情況變化，訂立補充協議。雙方可簽署同意書，以更改甚至撤銷「合資格婚姻協議」。因此「合資格婚姻協議」是離婚時的最低保證，而非不可撤銷的財務安排。

不過，英國法庭的裁決對回歸後的香港法庭來說不具法律約束力，只能起參考作用。盡管如此，由於Radmacher v Granatino是一宗非常有力的案例，香港法庭處理分配財產事宜時，仍可能會參考英國法庭就婚姻協議所作的裁決。因此近年在香港，仍然有不少準新人找筆者按照「合資格婚姻協議」的建議規定，訂立婚前協議。

香港法院也許在不久的將來在審理離婚案件時，基於婚前協議是在雙方沒有受不當影響、知情的情況下作出的真正意願，在作出裁決時接納有關協議。

如讀者有任何法律上的問題，歡迎到筆者Facebook專頁留言。

 

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撰文 : 蘇文傑(Albert So)律師 客席法學教授、香港調解仲裁中心主席

欄名 : 法律迷思

香港 離婚 結婚 經濟

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