蘋果FaceTime失效　360萬用戶平均獲賠23元　

▲ 據科技網站《9to5mac》報道，蘋果同意就舊iPhone用戶的集體訴訟達成和解，賠償 1,800 萬美元（約1.4億港元）。

蘋果（Apple）iPhone第一代自2007年推出經歷多次改朝換代，繼日前推出新iPhone SE後，預計年底將迎來iPhone 12系列5G手機。惟蘋果3年前在美國加州，就因iPhone的FaceTime功能及 iOS 升級問題，遭舊iPhone用戶集體訴訟。據科技網站《9to5mac》報道，蘋果同意就舊iPhone用戶的集體訴訟達成和解，賠償 1,800 萬美元（約1.4億港元）。

報道指，訴訟律師將取得和解協議金額的30%，兩位原告各獲得7,500美元（約5.8萬港元）。其餘則由360萬名符合資格的加州蘋果用戶取得，每人約可獲3美元（約23港元）的補償。

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蘋果自家視像會議服務「FaceTime」於2010年推出，而該集體訴訟源於蘋果在 2012 年因涉及侵犯VirentX公司擁有的專利，必須將原本FaceTime採用的點對點連接技術，改為透過第三方服務器來處理資料。但蘋果隨後為了節省服務成本，自主開發了一種新的點對點技術，並內建在 iOS 7 中。

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而因為部分iPhone 4和iPhone 4s的用戶不願升級至 iOS 7，舊版 iOS 6 上的FaceTime功能或因此失效，續提出集體訴訟。不過值得一提的是，蘋果在美國佛州也面臨類似的訴訟，但該案被法院駁回，由蘋果取得勝利。此集體訴訟持續長達三年，蘋果至今年2月終於同意和解。

責任編輯：張寶燕

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