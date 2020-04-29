【你財策劃師】37歲月薪六位數金融才俊　應否5年內移民？

未到40歲，有一份不俗而又穩定的收入，看似無憂，不過如果想移民海外，限制自然會變多，當中收入就會成為其中一個考慮問題。Bert是一名金融才俊，40歲前月薪達六位數，每月可儲蓄金額為收入43%，美好前景，相信有潛質成為FIRE一族（Financial Independence，Retire Early）。

這樣好的財政狀況還有甚麼煩惱呢？他希望五年內移民海外，但預計到時收入會明顯減少，所以想知道財政上這個決定是否可行。

過去面對這類個案，Alvin都會問一個很重要的問題，便是他移民的原因是甚麼？Bert在金融業工作，他感覺未來發展空間將會受限。現時不少身在公司更高職位的都是國內人士，所以他認為自己再上流的空間將會減少，所以考慮是否應該到外國再闖新天地。

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可從兩方面觀察

Alvin認為，透過移民未必能解決他的憂慮，因在海外發展同樣會受限制，只是對手不是中國人，而是外國人吧！這是他不希望接受，但又是事實的情況，否則亦不會預期移民後入息會明顯減少。這正反映他沒有信心在外地能夠找到他現時在香港的入息和職位。

一個單身人士移民海外，轉換新環境，需視乎不同年紀，考慮重點可能有分別，當中家庭或發展關係都是重要的因素。Bert承認，希望在外地能夠有新關係可以發展，這亦是他考慮移民的原因。

今天在香港，他單身的原因，有機會是因工作時間、身邊選擇限制或其他因素影響。他亦期望移居海外之後，有機會找到另一半，進入另一人生階段。

從事業發展來看，Bert留在香港更理想，因為目前亦算高薪厚職，就算未能再上一層樓。而且他現時收入和儲蓄亦明顯比到外國工作得到更多，除非擔心工作穩定性，否則一動不如一靜，把握現時優勢為將來製造被動收入。從人生目標來看，在新地方亦可能有一些新的機會出現。是去或是留，便要看Bert自己的人生目標排序而定。Alvin和Bert商討不是去或留的問題，而是未來3年應如何理財，才有機會兼顧面對留下來或豁出去的處境。

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移民時應考慮醫療保障

因這大半年香港環境劇變，Bert身邊也有朋友申請移民海外，知道有些移民顧問機構所提供的套餐服務，只需100多萬元便能夠申請移民歐美，例如加拿大。

既然已經有先例可循，Bert亦打算移民類似的地方，換句話說，他可以選擇以100多萬元購買一個期權，用作申請移居海外，估計一般是3至4年左右便能完成審批。由現時開始申請的話，在Bert約40歲時便能有一個選擇權，可決定留在香港還是到海外生活。

假如這幾年環境改變，令Bert增加升職和發展感情關係的機會，他大可選擇留下來；相反如果仍然沒有多少改變，他便可考慮到時移居外地，發展新生活。

每個決定都是取捨，對Bert的資產狀況來說，用百多萬買一個選擇，絕對是一個能負擔的金額，未來兩年多的盈餘已能填回這筆支出，所以值得考慮。控制了這方面支出之後，餘下的資產便應該用作規劃未來生活需要。

現時Bert資產中，最大價值是自住物業，其次是500萬元存款，撥開200萬元為應急資金及申請移民之用後，其餘300萬元可考慮配置到其他資產，為組合提升價值。

至於個人保險安排方面，除了團體人壽及醫療外，Bert個人購買了100萬元危疾保障及每年供款6萬的延期年金。一般團體人壽金額等同員工3至5倍年薪，所以估計Bert公司團體人壽保障金額約378萬元至630萬元，相比現時未償還按揭金額660萬元，相信仍有缺口，還未計算對家人的責任。Bert需要了解公司團體福利，確保安排足夠人壽保障。不論是身在何地，假如沒有適當保障，最後都是由親人負擔。

如果Bert打算移民，到時便會失去團體醫療保障。雖然外國社會保障會照顧國民，但到時Bert初來報到，仍未支付足夠稅款下，相信亦難以得到全面醫療保障，所以今天亦應該在身體還是健康時，安排私人個人醫療保險，而其中一個考慮點是要平衡得到全球保障所需要支付的保費。因為現時身在香港，而三數年後可能身處海外，安排的醫療保險最理想是能有全球保障。

雖然未知3至4年後，他到底是留在香港繼續發展，或是到海外另闖新天地，但都應該把握時間為資產增值，所以Bert可以按個人風險承受水平而配置現有儲蓄及每月盈餘。

公積金及海外物業投資都屬於長綫增值類，偏向於中至高風險，所以可考慮將300萬元存款配置在低至中風險理財產品，例如儲蓄型人壽保單和債券類定息工具等。

此外，每月盈餘以月供形式投資股票或股票型基金，利用平均成本法降低入市風險。開始計劃後當然要定期檢討，尤其是3至4年後可能有一個重要人生決定要發生。