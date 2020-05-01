5窮月魔咒又殺到　恒生指數5月例淡？

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6月期油重上20美元 入市博反彈嗎？
新冠肺炎疫情於環球呈放緩迹象，環球股市反彈，港股亦上升，恒生指數4月反彈逾4%。不過，踏入5月，正所謂「五窮六絕」，5月可以說是例淡，港股今年「5窮」月表現又會如何？
4月累計，恒生指數全月升1040點或4.4%，收復50天綫，企24600點水平。
若參照過去10年恒生指數於5月份的表現，一共錄得2升8跌，牌面睇確實利淡。當中，港股以2012年表現最差，恒指當月累跌近12%，其次是去年，港股受累中美貿易戰，恒生指數全月累跌9.4%，2010年大市亦跌逾6%。
至於2017年及2014年，恒生指數則打破「5窮」魔咒，2次恒指升幅分別升4.3%。
今年5月，將有多事影響後市，包括環球新冠肺炎疫情的發展，以及各國重啟經濟的進展，而油價走向及經濟數據亦將左右市場情緒。另一方面，全國政協及人大分別於5月21日及22日召開。兩會召開前，市場普遍會憧憬政策出台，或惹來炒作。
另外，重磅藍籌股股王騰訊 （00700） 將月5月13日公布首季業績，其業績好壞及前景將影響大市走向。
|過去10年5月恒生指數表現
|年份
|變幅
|2019
|-9.4%
|2018
|-1.1%
|2017
|4.3%
|2016
|-1.2%
|2015
|-2.5%
|2014
|4.3%
|2013
|-1.5%
|2012
|-11.7%
|2011
|-0.2%
|2010
|-6.4%
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責任編輯︰梁浩碩