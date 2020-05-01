  • 27°C
香港時間 : 2020501日 (五) 11:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

5窮月魔咒又殺到　恒生指數5月例淡？

金融經濟 10:00 2020/05/01

分享：

5窮月又殺到　恒生指數5月例淡？

新冠肺炎疫情於環球呈放緩迹象，環球股市反彈，港股亦上升，恒生指數4月反彈逾4%。不過，踏入5月，正所謂「五窮六絕」，5月可以說是例淡，港股今年「5窮」月表現又會如何？

4月累計，恒生指數全月升1040點或4.4%，收復50天綫，企24600點水平。

若參照過去10年恒生指數於5月份的表現，一共錄得2升8跌，牌面睇確實利淡。當中，港股以2012年表現最差，恒指當月累跌近12%，其次是去年，港股受累中美貿易戰，恒生指數全月累跌9.4%，2010年大市亦跌逾6%。

至於2017年及2014年，恒生指數則打破「5窮」魔咒，2次恒指升幅分別升4.3%。

今年5月，將有多事影響後市，包括環球新冠肺炎疫情的發展，以及各國重啟經濟的進展，而油價走向及經濟數據亦將左右市場情緒。另一方面，全國政協及人大分別於5月21日及22日召開。兩會召開前，市場普遍會憧憬政策出台，或惹來炒作。

另外，重磅藍籌股股王騰訊 （00700） 將月5月13日公布首季業績，其業績好壞及前景將影響大市走向。

過去10年5月恒生指數表現
年份 變幅
2019 -9.4%
2018 -1.1%
2017 4.3%
2016 -1.2%
2015 -2.5%
2014 4.3%
2013 -1.5%
2012 -11.7%
2011 -0.2%
2010 -6.4%

恒生指數升至24500點水平　後市挑戰「肺炎頂」

【兩會行情】憧憬更多政策出台刺激消費 汽車股率先炒起

格林斯潘︰美國經濟第2季表現會非常差　第3季強勁反彈

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 藍籌股 恒生指數

下一篇文章

6月期油重上20美元　入市博反彈嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【ESPRIT】思捷最大贏家－林青霞丈夫邢李㷧給大家上的投資課
【ESPRIT】思捷最大贏家－林青霞丈夫邢李㷧給大家上的投資課
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【恒指黑期】道指收市跌288點納指微跌 恒指黑期挫520點
【恒指黑期】道指收市跌288點納指微跌 恒指黑期挫520點
【五一黃金周】HKTVmall、SOGO感謝祭　一文看清各大零售商最新減價優惠
【五一黃金周】HKTVmall、SOGO感謝祭　一文看清各大零售商最新減價優惠
【有片】曾俊華：派錢無可能持續　政府不能因政治或社會目的不理經濟影響
【有片】曾俊華：派錢無可能持續　政府不能因政治或社會目的不理經濟影響