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Tesla淘寶直播一小時400萬人觀看 2600人預約試駕

金融經濟 15:31 2020/04/29

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Tesla早前正式進駐天貓，並展開了淘播直播宣傳活動。

美國電動車公司Tesla（美︰TSLA）早前正式入駐阿里巴巴 （09988） 旗下電商平台天貓，並在淘寶直播上開始「帶貨」宣傳。周三（29日）直播開始一小時內，共有2600人下單試駕服務，400萬人觀看。

本場直播由知名淘寶直播「一姐」薇婭主持，展示Model S、Model X 及Model 3等車型的車型、外觀、內飾、性能等。淘寶用戶可透過購買功能以1元人民幣購買預約試駕。值得注意的是，Tesla天貓旗艦店目前僅提供個別汽車零件銷售，預約試駕等服務，不支援購買汽車。

事實上，近期各類品汽車紛紛改變了銷售模式，開始利用電商直播平台推廣。截止3月底，在淘寶直播間，寶馬、瑪莎拉蒂、奧迪、沃爾沃、林肯、本田、紅旗等40多個汽車品牌，共展開了逾1.5萬場直播。

相關文章︰新能源車補貼延至2022年 中信証券︰符合市場預期 推動國產Tesla降價

Tesla進駐天貓開旗艦店 提供預約試駕服務

Tesla上調中國製造Model 3售價　內地新能源汽車補貼即日起延至2022年

 

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編輯︰侯景成

香港股票 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 汽車 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 淘寶 天貓
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