【京東上市】京東之後 還有哪些中概股排隊來港上市？ 

在美上市的中概股回流潮再有好消息，市值第二大的中概股京東（美：JD）有傳已秘密提交上市文件，擬在香港進行二次上市，勢推動新一波中概股回流潮。

消息指京東已以保密形式在港提交上市申請，擬第二上市，京東可能出售最多約5%的股份，預計最早在6月掛牌。按京東現市值逾600億美元計，市場預期京東來港的集資規模預料可達34億美元（約265億港元）。美銀、中信里昂及瑞銀為主要安排行。

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傳京東最快6月掛牌 籌逾260億

事實上，去年11月中概股龍頭阿里巴巴 （09988） 來港第二上市，錄得空前成功，為中概股回流作出了良好示範，當時市場已不時傳出多隻中概股正密鑼緊鼓籌備來港。至今京東終現突破，或最快6月登陸。

以京東逾600億美元的市值，倘效法阿里巴巴做法，除了新增發行的股份，亦將部分美股的股份轉移至本港市場，將有利港股成交。在美上市的大型中概股為數不少，倘中概股陸續回流港股，勢必可壯大港股市值及成交。

中金早前估19隻中概股符回流資格

據券商中金於2月份的報告，在美上市的中概股有逾200隻，2月時總市值約1.2萬億美元，其中大部分來自互聯網科技、消費、醫藥等新經濟領域。這批中概股，有多少隻合乎來港第二上市的資格？

據港交所 （00388） 的上市新規，以大中華為業務中心的股份若要在港第二上市，需符合特定要求，包括：（1）市值大過400億元，或市值大過100億元且最近一個財年盈利不低於10億元、（2）2017年12月15日前已在合資格交易所上市。

中金於今年2月發表的報告中指出，統計後有19隻中概股符合以上來港第二上市的條件，當中包括大型股份京東、百度（美：BIDU）、網易（美：NTES）及好未來（美：TAL）等。中金更估計，假設這些公司未來一、兩年逐步回流港股，平均發行10%左右的股份的話，潛在融資金額可達約340億美元（即約2,652億港元）。

目前京東打開中概股回流潮序幕，倘京東可複製阿里巴巴的佳績，勢必加快回流潮的步伐。

至於在美上市的中概股，有多個誘因令股份願意來港第二上市。正面誘因是阿里的上佳示範。阿里巴巴來港第二上市，獲得融資近千億港幣，其後交投亦暢旺，日均成交亦直逼騰訊 （00700） 。阿里來港第二上市集資並擴大股東基礎，可直接面向亞洲投資者，這都向中概股作正面示範。

中概股於美股現信心危機 加速來港掛牌

另外，中美關係緊張，亦令中概股密謀多一個於美國以外的市場掛牌。在去年底中美貿易談判拉鋸之際，有美國參議員提法案要求不符監管要求的中概股退市，已令中概股人心惶惶。

到4月初，瑞幸咖啡（美：LK）涉造假事件引發有中概股遭狙擊以及自爆造假等風波，事件發酵又再掀起另一波美國市場對中概股的信心危機。這些因素都令中概股冀來港第二上市，以分散在美國市場的風險。

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責任編輯：錢家鋒

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