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【阿里巴巴】阿里健康轉反覆　阿里同年入主股份接力炒起

金融經濟 15:27 2020/04/29

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阿里影業入股深圳創業板上市的華誼兄弟（深：300027），今日股價升6%

阿里巴巴 （09988） 旗下醫療平台阿里健康 （00241） 年內累升逾倍，本周炒風稍歇，阿里巴巴同於2014年入主的阿里影業 （01060） 今異動。阿里影業入股深圳創業板上市的華誼兄弟（深：300027），今日股價升6%，暫報1.03元，成交3870萬元。

華誼兄弟公布，擬非公開發行A股募資不超過22.9億元人民幣，除了阿里影業，騰訊 （00700） 和陽光人壽等也有參與。華誼兄弟今日在A股漲停。

阿里健康今日股價跌1.5%，暫報18.72元，成交逾3億元。阿里巴巴跌近1%，報197.1元，成交近24億元。

阿里巴巴2014年入主後易名

阿里巴巴2014年先後入主兩家港股，包括阿里健康前身的中信21世紀，和阿里影業前身的文化中國傳播。

阿里影業早年一度炒升至4元，但近年反覆轉弱，年初至今中國以至全球電影業冰封。阿里影業年初至今跌25%，近一年以來累跌42%，最新市值276億元。

阿里巴巴近年將醫藥投資和銷售平台注入阿里健康，阿里健康年初以來反受惠防疫概念，年初至今累升1.08倍，最新市值達2419億元。

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