【刺激消費】WeLab擬免息免手續費貸款1萬元予港人

港府正籌備向所有18歲或以上的香港永久居民實施派錢方案，最快於7月份發放1萬元紓困。港產金融科技公司WeLab今日表示，初步構思以名為「#HKCashDrop」的免息免手續費貸款，率先將1萬元送到港人手上，以及早應付生活所需，並刺激消費，加快經濟復甦。WeLab表示，只要市民收到政府發出的1萬元後，將款項償還給該公司，他們不會收取任何利息及手續費。

WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智表示，他們參考了外國金融科技公司協助推行紓困措施的成功例子，啟發他們運用金融科技及資源將款項提早送到港人手上。他說計劃暫時只能提供有限的名額，但就算只有一萬人受惠，也不能少看當中所帶來的乘數效應。

該公司表示，基本上任何合資格獲得政府派發1萬元的人士，所有18歲或以上香港永久居民都可以申請。但由於計劃涉及資金及風險成本，因此申請需要通過審批。市民可填妥該公司問卷，留下聯絡方式，待準備就緒後再通知市民，料3星期內公布計劃細節。

WeLab又表示，只要市民收到政府發出的1萬元後，將款項償還給該公司，他們不會收取任何利息及手續費。若申請人未能於指定的時間內償還款項，才會收取利息費用。

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